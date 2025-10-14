Gobernanza y IA, los retos del liderazgo empresarial

En el marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se celebra en Panamá, la oradora internacional Emilia Restrepo, rectora del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) en Colombia, ofreció una conferencia magistral sobre la Gobernanza Corporativa en la Era de la Inteligencia Artificial (IA), destacando los desafíos y oportunidades que esta tecnología presenta para los líderes empresariales.

Restrepo enfatizó la necesidad fundamental de que las empresas comprendan el rol que juega la IA al interior de sus organizaciones. “Nosotros como responsables del gobierno corporativo tenemos que estar velando permanentemente por el impacto de una herramienta, porque al final eso es lo que es la inteligencia artificial puede tener al interior de nuestras organizaciones”, afirmó.

La rectora del CESA hizo un llamado a los máximos órganos de gobierno de las empresas, ya que consideró que es crucial que “los directorios, los equipos, los comités ejecutivos estén preparándose y tengan un entendimiento profundo de las implicaciones” de la IA.

Subrayó la importancia de abordar los riesgos, sesgos y posibles problemáticas a nivel de reputación que puede acarrear la inteligencia artificial mal usada.

Restrepo instó a los líderes a “abrazar la incertidumbre”, ya que la IA no debe ser un limitante, sino una herramienta para la evolución.

En cuanto a la adopción de la IA en la región, señaló que si bien hay grandes inversiones a nivel mundial, “tan solo el 5% de estas inversiones están dando un verdadero resultado” que lleve a una transformación real.

De allí, dijo, la importancia de que los gobiernos corporativos y presidentes de compañías “tomen un poco de control o más que control, de conciencia frente a las posibilidades reales, aprendan, se involucren y poder realmente sacar un mejor un mejor provecho de estas inversiones que son necesarias”.