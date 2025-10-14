Ausencia de Jorge Herrera marca la jornada de postulaciones del Panameñismo

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, no acudió esta tarde a la sede del Partido Panameñista para postularse como candidato a la presidencia del colectivo.

En el lugar lo esperaban simpatizantes, entre ellos el exministro de la Presidencia Jaime Alemán, quien expresó: “Vengo a apoyar al futuro presidente del partido”.

A las 6:00 p.m. cerró, por el día de hoy, el periodo de inscripciones y Herrera no se apersonó. Las postulaciones continuarán mañana y se mantendrán abiertas hasta el miércoles 15 de octubre, según el cronograma electoral aprobado para la Reunión Extraordinaria de la Convención Nacional, que se celebrará el domingo 23 de noviembre de 2025.

En esa jornada, los convencionales del partido elegirán a la nueva **Junta Directiva Nacional** y a los **directores nacionales**, tanto principales como suplentes, para el periodo restante.