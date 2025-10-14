  1. Inicio
Eliminatorias: Panamá se mantiene vivo con agónico empate ante Surinam

¡De infarto! Panamá consigue el empate milagroso ante Surinam y sigue con vida en eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Kathyria Caicedo
  • 14/10/2025 22:05
La selección de Panamá y Surinam repartieron puntos en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026.

La selección de Panamá y Surinam se enfrentaban por el liderato del Grupo A en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, pero todo se mantuvo igual.

Los canaleros tenían todo servido en bandeja de oro en el Estadio Rommel Fernández, con casa llena, para recibir a los sudamericanos, pero el objetivo no se logró al 100%.

Once inicial de la selección de Panamá.
Así fue el partido de la selección de Panamá ante Surinam

Al minuto 20 del encuentro, Surinam abrió el marcador con una buena definición: un toque abajo y gol por parte de Richonell Margaret.

La selección dirigida por Thomas Christiansen intentaba llegar a la portería rival, pero sin efectividad contundente, por lo que los primeros 45 minutos terminaron con la victoria de Surinam.

Ya en el segundo tiempo, la selección de Panamá se mantuvo atacando, pero sin efectividad debido a la buena defensa surinamesa que no permitía un buen ingreso de los “canaleros”. Así avanzó prácticamente todo el segundo tiempo.

Panamá logró el empate ante Surinam

Con varios cambios en cancha y un nuevo planteamiento por parte de la selección de Panamá, llegó el gol al minuto 96. A través de una asistencia de Azarías Londoño, Ismael Díaz logró vencer al guardameta Etienne Vaessen.

De esta manera, Panamá vuelve a respirar y se mantiene con vida en las Eliminatorias de Concacaf al repartir puntos con Surinam, que se mantiene líder del Grupo A por diferencia de goles.

