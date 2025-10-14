Eliminatorias: Panamá se mantiene vivo con agónico empate ante Surinam

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá </a></b>y Surinam se enfrentaban por el liderato del <b>Grupo A</b> en la <a href="/tag/-/meta/mundial-2026"><b>ronda final de las eliminatorias</b> de </a><a href="/tag/-/meta/mundial-2026"><b>Concacaf</b> rumbo al </a><b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a>, </b>pero todo se mantuvo igual.Los <b>canaleros tenían todo servido en bandeja de oro </b>en el <b>Estadio Rommel Fernández</b>, con <b>casa llena</b>, para recibir a los sudamericanos, pero el objetivo no se logró al 100%.