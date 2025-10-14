EN VIVO | Panamá vs. Surinam - Eliminatorias camino al Mundial 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá </a></b>sale a la cancha del Estadio Rommel Fernández en busca de tres puntos para completar de manera perfecta esta jornada de la ronda final de las <b>eliminatorias del Mundial 2026.</b>Panamá recibe a Surinam para cerrar las fechas de octubre. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/en-vivo-el-salvador-vs-panama-eliminatorias-camino-al-mundial-2026-BD16627350" target="_blank">La selección dirigida por Thomas Christiansen viene de ganar ante El Salvador. </a></b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/en-vivo-panama-vs-surinam-eliminatorias-camino-al-mundial-2026-JC16726807" target="_blank">Sigue el minuto a minuto AQUÍ</a></b>