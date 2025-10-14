  1. Inicio
FÚTBOL

EN VIVO | Panamá vs. Surinam - Eliminatorias camino al Mundial 2026

La selección de Panamá
La selección de Panamá Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 14/10/2025 18:05
Panamá recibe a Surinam en el Estadio Rommel Fernández busca de tres puntos adicionales para completar la jornada de eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

La selección de Panamá sale a la cancha del Estadio Rommel Fernández en busca de tres puntos para completar de manera perfecta esta jornada de la ronda final de las eliminatorias del Mundial 2026.

Panamá recibe a Surinam para cerrar las fechas de octubre. La selección dirigida por Thomas Christiansen viene de ganar ante El Salvador.

Sigue el minuto a minuto AQUÍ

10:09 PM
14/10/2025

'102 se acabó

Panamá logra rescatar el empate ante Surinam

10:09 PM
14/10/2025

'101 últimos minutos

Surinam no se da por vencido

10:07 PM
14/10/2025

'100 corner

Disparo y un desvío para Surinam

10:07 PM
14/10/2025

'99 sigue el ataque

Continúa Panamá apretando para lograr la victoria

10:04 PM
14/10/2025

'96 Llegó el gol

Ismael Díaz marca el gol que mantiene con vida a Panamá. 1-1, el marcador

10:03 PM
14/10/2025

95 gooooool!

De Panamá… llegó el empate!!

10:02 PM
14/10/2025

'95 golpe de cabeza

y sigue sin llegar el gol  panameño. Gana Surinam

10:01 PM
14/10/2025

'94 corner

a favor de Panamá

10:00 PM
14/10/2025

'92 bombazo

arriba y afuera, no llega el gol de Panamá

9:59 PM
14/10/2025

'91 reposición

10 minutos más de partido

9:58 PM
14/10/2025

'90 no Peeenal!! 

El árbitro marca la mano de Anderson en el área y descartan el penal.

9:56 PM
14/10/2025

'88 el árbitro revisa la jugada

el VAR entra en acción para revisar la jugada

9:55 PM
14/10/2025

'86 reclamos

Panamá reclama mano en el área

9:53 PM
14/10/2025

'85 viene cambio

Otro para Surinam, entra otro defensa para proteger la ventaja. También entra Londoño por Panamá y sale Carrasquilla

9:51 PM
14/10/2025

'84 afueeera

Browne la tuvo, pero la pelota salió del campo

9:51 PM
14/10/2025

'83 a un ladoooo

Surinam busca incrementar la ventaja

9:50 PM
14/10/2025

'82 no logran

Panamá sigue insistiendo, pero la defensa lo impide

9:48 PM
14/10/2025

'80 continúa la ventaja

de Surinam, que casi todo el partido ha mantenido el marcador a su favor.

9:45 PM
14/10/2025

'78 se achica el área

La barra alienta y el equipo continúa atacando

9:44 PM
14/10/2025

'77 sigue y sigue

Panamá con una nueva alineación sigue insistiendo para empatar

9:43 PM
14/10/2025

'75 saca la defensa

Ataque de Panamá… dos intentos consecutivos

9:42 PM
14/10/2025

'75 cuatro y cuatro

Cada equipo ha realizado cuatro modificaciones. El último ha sido en Surinam, sale Margaret e ingresa el delantero Misidjam

9:40 PM
14/10/2025

'73 los cambios de Panamá

Salieron de cancha: Fulo Martínez, Pumita Rodríguez y Jiovany Ramos

9:38 PM
14/10/2025

'71 Christiansen hace cambios

Ingresan Godoy, Waterman y Browne por Panamá

9:37 PM
14/10/2025

'69 más cambios

Se vienen tres cambios para Panamá

9:35 PM
14/10/2025

'67 salva Mosquera

Tiro directo de Surinam y el portero panameño evita el 2do gol

9:34 PM
14/10/2025

'64 vienen los cambios

Surinam mueve sus fichas. Entra Boetus y sale Lonwijk. Entra Malone y sale Balker

9:31 PM
14/10/2025

'63 Insiste Panamá

Continúa el ataque de los dirigidos por Thomas Christiansen

9:29 PM
14/10/2025

'61 a las manos del arquero

Murillo se ve acorralado tira, pero a las manos del arquero

9:28 PM
14/10/2025

'60 no puuudo

Le sirvieron la pelota a Ismael Díaz, pero no pudo lograr la anotación para Panamá

9:27 PM
14/10/2025

'59 se acerca Panamá

los pases no son efectivos, Panamá intenta pero no llega

9:25 PM
14/10/2025

'57 ataca Panamá

los panameños lo intentan, pero se defiende bien Surinam

9:23 PM
14/10/2025

'56 vienen los cambios

Ingresa Ismael Díaz y sale Edgar Yoel Bárcenas

9:23 PM
14/10/2025

'55 falta

balón para el equipo de Surinam, que se mantiene ganando 

9:21 PM
14/10/2025

'53 la detiene el portero

Pumita Rodríguez con una intención buena, pero la detiene el portero de Surinam

9:20 PM
14/10/2025

'53 tiro libre

Para Panamá tras una falta lejos del área

9:19 PM
14/10/2025

'51 la banca se prepara

calientan varios jugadores de Panamá, ¿vendrán los cambios?

9:17 PM
14/10/2025

'50 falta 

Tiro libre para Panamá

9:17 PM
14/10/2025

'50 Panamá mantiene la posición

pero no llega el gol. Se mantiene ganando Surinam por la mínima

9:16 PM
14/10/2025

'49 ataca Panamá

Se acomodan los jugadores canaleros intentando llegar a la portería rival

9:15 PM
14/10/2025

'47 

Tiro libre 

para Surinam y fallido

9:12 PM
14/10/2025

'45 se mantiene igual Panamá

Arranca el 2do tiempo del encuentro

9:01 PM
14/10/2025

¿Vendrán los cambios?

¿Cuál será la decisión de Thomas Christiansen para el 2do tiempo del encuentro?

8:56 PM
14/10/2025

'50

Primer tiempo

Panamá 0 - 1 Surinam

8:55 PM
14/10/2025

'49

ataca Panamá

se acaba el tiempo, pero Panamá sigue intentando con varios tiros

8:54 PM
14/10/2025

'48

Fajardo complica al portero

y saque de esquina para Panamá

8:53 PM
14/10/2025

'47

Saque de puerta

y jueguen dice el árbitro ante algunas quejas de los jugadores

8:51 PM
14/10/2025

'45

reposición

Se agregan 5 minutos más al encuentro

8:50 PM
14/10/2025

'44

sin efectividad

Panamá lo intenta, pero antes de entrar al área chica se pierde la jugada

8:48 PM
14/10/2025

'41

Thomas pide apoyo

Ante la falta de emoción desde las gradas, el director técnico de Panamá pide apoyo a la Marea Roja

8:45 PM
14/10/2025

'39

Se mantiene el marcador

Panamá 0 - 1 Surinam

8:43 PM
14/10/2025

'37

Se salva Panamá

Surinam cerca del 2do gol, el portero panameño logra sacarla y evitar la anotación. 

8:42 PM
14/10/2025

'36

Taconcito

pero Andrade no lograr llegar a la portería de Surinam

8:42 PM
14/10/2025

'35

Murillo sigue dando asistencias

Coco Carrasquilla y Amir Murillo hacen su trabajo, pero no hay orden en la delantera panameña. 

8:40 PM
14/10/2025

'34 

siguen las acciones

Hay calma en la cancha, luego del gol de Surinam. Se mantiene 0-1 pierde Panamá

8:37 PM
14/10/2025

30'

reclamo

Entra la revisión del VAR tras una jugada dudosa frente a la portería de Panamá

8:34 PM
14/10/2025

28'

la tuvoooo

Fajardo la tuvo y falló el disparo, tras un buen pase de Murillo

8:33 PM
14/10/2025

27'

Hasta las emociones bajan de intensidad

Las gradas del Rommel Fernández medio en silencio tras el gol de Surinam

8:32 PM
14/10/2025

25'

Pausa momentánea

Cambio obligado para Surinam, uno de sus jugadores queda sentido en el terreno de juego

8:29 PM
14/10/2025

23'

Mal remate

Panamá insiste, pero el tiro no es bueno y queda en las manos del portero de Surinam

8:29 PM
14/10/2025

22'

Panamá intenta nuevamente

Siguen los jugadores canaleros tocando intentando llegar a la portería de Etienne.

8:26 PM
14/10/2025

20'

Surinam abre el marcador

llegó el primero del partido, Surinam marca. 0-1 con una buena definición, toque abajo y gol

8:25 PM
14/10/2025

19' 

Falta sobre Carrasquilla

 

y tiro libre para Panamá, pero no pudieron cerrar bien

8:23 PM
14/10/2025

17'

Corner para Surinam

Lo intenta Surinam, pero la defensa canalera despeja bien

8:22 PM
14/10/2025

15'

Panamá lo sigue buscando

Esta vez fue para Fajardo. Van 15 minutos y Panamá con varias llegadas 

8:19 PM
14/10/2025

13'

la tuvo Panamá

Pase tremendo de Fulo Martínez y casi llega el gol de Panamá

8:18 PM
14/10/2025

12'

por poquito

Casi llega el Gol de Panamá para abrir el marcador

8:16 PM
14/10/2025

10'

Jugada de laboratorio

Tras el corner, Panamá intenta una jugada de laboratorio, pero resultó fallida. Todo el grupo retoma sus posiciones.

8:15 PM
14/10/2025

9' 

saque de esquina

El árbitro determina saque de esquina para Panamá… viene el corner

8:12 PM
14/10/2025

6' 

Amenaza Panamá

con jugadas tácticas, Panamá acercándose a la portería de Surinam

8:11 PM
14/10/2025

5'

Pilas Fidel

Surinam se acerca, pero la defensa panameña atenta

8:09 PM
14/10/2025

3'

Surinam se acerca a la portería

Pero Mosquera con mucha confianza bajo lo tres palos

8:08 PM
14/10/2025

2' 

Tiro libre para Surinam

Panamá sale presionando los primeros minutos

8:07 PM
14/10/2025

Así sale Panamá

TITULARES DE PANAMÁ

22 O. MOSQUERA (GK)

3 J. RAMOS

4 F. ESCOBAR

6 C. MARTÍNEZ

7 J. L. RODRÍGUEZ

8 A. CARRASQUILLA

11 É. BÁRCENAS

15 E. DAVIS (C)

16 A. ANDRADE

17 J. FAJARDO

23 A. MURILLO

8:05 PM
14/10/2025

Arranca el partido

Panamá y Surinam por el liderato del Grupo A en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

