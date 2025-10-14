Thomas Christiansen: las 5 frases más contundentes tras empatar con Surinam

¡De infarto! La selección de Panamá consiguió un empate milagroso ante Surinam y sigue con vida en Eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial de la FIFA 2026.

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, reaccionó tras el partido en el Estadio Rommel Fernández.

A continuación, los puntos clave abordados por el director técnico de la selección de Panamá durante la conferencia de prensa:

Cambios del partido: ”Cuando haces un cambio es porque quieres buscar otra cosa. En ese momento, en el descanso, queríamos seguir jugando como teníamos pensado, pero aprovechamos la pausa para hacer las correcciones con los jugadores que ya estaban. Cuando hago un cambio es porque tengo claro que algo no funciona.”

Difícil eliminatoria: ”Pesa jugar en casa, aquí en el Rommel Fernández. La exigencia que hay, tenemos que saberla llevar. Había cansancio, pero lo que más me preocupó en el primer tiempo fue el aspecto defensivo, los espacios que dejamos. Está bien una o dos veces, pero no más de ahí. Esas cosas hay que mejorarlas y mejorar la comunicación.”