FÚTBOL

Thomas Christiansen: las 5 frases más contundentes tras empatar con Surinam

Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá.
Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Jean Paul Francis
  • 14/10/2025 23:28
‘Pesa jugar en casa, aquí en el Rommel Fernández’ formaron parte de las frases de Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, tras sumar cuatro puntos en las eliminatorias del Mundial 2026.

¡De infarto! La selección de Panamá consiguió un empate milagroso ante Surinam y sigue con vida en Eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial de la FIFA 2026.

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, reaccionó tras el partido en el Estadio Rommel Fernández.

A continuación, los puntos clave abordados por el director técnico de la selección de Panamá durante la conferencia de prensa:

Cambios del partido: ”Cuando haces un cambio es porque quieres buscar otra cosa. En ese momento, en el descanso, queríamos seguir jugando como teníamos pensado, pero aprovechamos la pausa para hacer las correcciones con los jugadores que ya estaban. Cuando hago un cambio es porque tengo claro que algo no funciona.”

Difícil eliminatoria: ”Pesa jugar en casa, aquí en el Rommel Fernández. La exigencia que hay, tenemos que saberla llevar. Había cansancio, pero lo que más me preocupó en el primer tiempo fue el aspecto defensivo, los espacios que dejamos. Está bien una o dos veces, pero no más de ahí. Esas cosas hay que mejorarlas y mejorar la comunicación.”

Papel de los cambios: ”Eché de menos a (Carlos) Harvey. Es una baja sensible, como defensor o como pivote. Nos faltó movilidad en esa posición. Le dije a Ismael (Díaz) antes de salir del hotel que en algún momento lo iba a utilizar. Era importante que el jugador que entrara estuviera al 100% y le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Metió un gol que todavía nos da esperanzas.”

Un punto en casa: ”El hecho de marcar un gol en ese momento te da esperanzas, queríamos ganarle a Surinam y tener todo amarrado para los dos siguientes duelos. Ahora estos serán importantes. Espero que las estadísticas y la racha de ganar afuera sigan para nosotros contra Guatemala. Nunca le hemos ganado a ellos en Eliminatorias, lo hicimos contra El Salvador y espero ganar nuevamente.”

Desesperación del juego: ”Sabemos que con el 0-1 ellos replegaron todos atrás y eso es normal en cualquier partido, más contra Panamá. Muchas veces queríamos entrar por el centro donde había mucha gente. Había que darle calma al juego en algunos momentos del partido.”

