ANTAI pide destitución y sanciona a 13 funcionarios, nepotismo entre las principales faltas

En un comunicado, ANTAI hizo un llamado a todos los servidores del Estado a ejercer sus funciones con ética, honestidad y transparencia
Deborah Peña
  • 14/10/2025 18:03
Las sanciones derivaron de investigaciones exhaustivas realizadas por la entidad, en cumplimiento de su rol como ente rector

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) anunció la sanción de trece (13) servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Las sanciones derivaron de investigaciones exhaustivas realizadas por la entidad, en cumplimiento de su rol como ente rector en materia de ética y transparencia en la gestión pública. Según informó ANTAI, los casos incluyen uso de documentación falsa, conflictos de interés y ejercicio de funciones privadas durante el horario laboral.

Uno de los expedientes más relevantes involucró a dos funcionarias de la Caja de Seguro Social, donde se descubrió que una de ellas presentó un diploma falso para acreditar una formación académica que no poseía. Por la gravedad de los hechos, ANTAI recomendó su destitución inmediata y remitió el caso al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal por documentación fraudulenta.

Otro caso se registró en el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), donde un funcionario fue señalado por litigar durante su jornada laboral sin los permisos correspondientes. La institución confirmó la falta y recomendó su destitución. Asimismo, se detectaron múltiples casos de nepotismo en distintas alcaldías y juntas comunales.

En el Municipio de Balboa, el alcalde y uno de sus funcionarios fueron sancionados por mantener un vínculo de afinidad de segundo grado dentro de la estructura municipal. Situaciones similares se presentaron en los municipios de San Carlos y en las Juntas Comunales de Sajalices y Canta Gallo, donde se comprobó la contratación de familiares, lo que constituye una falta ética grave.

Finalmente, ANTAI también sancionó a dos funcionarias de la Universidad de Panamá, luego de comprobarse su participación en un caso de nepotismo. La entidad reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los valores éticos en el servicio público.

En un comunicado, ANTAI hizo un llamado a todos los servidores del Estado a ejercer sus funciones con ética, honestidad y transparencia. “Los recursos del Estado pertenecen a los ciudadanos y deben ser administrados con responsabilidad moral y legal”.

Cualquier desviación de estos principios será sancionada con todo el peso que la ley y la ética permiten”, recalcó la institución.Estas sanciones forman parte de los esfuerzos de ANTAI por garantizar instituciones más sólidas y un servicio público que responda con dignidad y respeto a las necesidades de la ciudadanía.

