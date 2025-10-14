ANTAI pide destitución y sanciona a 13 funcionarios, nepotismo entre las principales faltas

<b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)</a></b> anunció la sanción de trece (13) servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse graves violaciones al <b>Código de Ética de los Servidores Públicos.</b>Las sanciones derivaron de investigaciones exhaustivas realizadas por la entidad, en <b>cumplimiento de su rol como ente rector en materia de ética y transparencia en la gestión pública</b>. Según informó ANTAI, los casos incluyen uso de documentación falsa, conflictos de interés y ejercicio de funciones privadas durante el horario laboral. Uno de los expedientes más relevantes involucró a dos funcionarias de la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social</a>, donde se descubrió que una de ellas presentó un diploma falso para acreditar una formación académica que no poseía. <b>Por la gravedad de los hechos, ANTAI recomendó su destitución inmediata</b> y remitió el caso al <a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a> para la apertura de una investigación penal por documentación fraudulenta.