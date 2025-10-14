ANTAI pide destitución y sanciona a 13 funcionarios, nepotismo entre las principales faltas

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) anunció la sanción de trece (13) servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Las sanciones derivaron de investigaciones exhaustivas realizadas por la entidad, en cumplimiento de su rol como ente rector en materia de ética y transparencia en la gestión pública. Según informó ANTAI, los casos incluyen uso de documentación falsa, conflictos de interés y ejercicio de funciones privadas durante el horario laboral.

Uno de los expedientes más relevantes involucró a dos funcionarias de la Caja de Seguro Social, donde se descubrió que una de ellas presentó un diploma falso para acreditar una formación académica que no poseía. Por la gravedad de los hechos, ANTAI recomendó su destitución inmediata y remitió el caso al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal por documentación fraudulenta.