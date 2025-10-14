Con dominio local, Panamá cierra el circuito latinoamericano del AJP Tour

El Centro de Combates de Pandeportes fue el escenario del AJP National Panamá 2025 (GI & No-GI), evento que marcó el cierre de la temporada del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP Tour) en la región.

La jornada reunió a los exponentes del brazilian jiu jitsu latinoamericano, quienes buscaron los últimos puntos de clasificación para el Mundial de Abu Dhabi, que se celebrará en noviembre.

Panamá en lo más alto del podio

Con un desempeño sobresaliente, Panamá se ubicó en el primer lugar por país, seguido por Costa Rica y Ecuador. Este resultado confirma el crecimiento técnico y competitivo del jiu jitsu panameño, impulsado por el trabajo constante de sus academias y atletas en el circuito internacional.

Equipos protagonistas

En la clasificación por academias, GFTeam Panamá, Serpente Jiu Jitsu y Atos dominaron las principales divisiones, mostrando un alto nivel en ambas modalidades, GI y No-GI.

Los combates finales fueron una exhibición de técnica, fuerza y control, reflejando el alto nivel competitivo de los equipos participantes.

Organización impecable y cierre de temporada

El Centro de Combates de Pandeportes ofreció la infraestructura para el desarrollo del torneo, con logística, arbitraje internacional y un público entusiasta que llenó las gradas.

El evento fue además el último nacional puntuable antes del mundial, otorgando puntos de clasificación que definirán las posiciones finales en el ránking global del AJP Tour.

Rumbo al Mundial de Abu Dhabi

El AJP National Panamá 2025 consolidó al país como centro estratégico del jiu jitsu latinoamericano y reafirma su papel como referente regional del deporte.

Con atletas que ahora se preparan para competir en Abu Dhabi, Panamá cierra la temporada, con una generación de competidores que continúa elevando el nivel del brazilian jiu jitsu panameño.