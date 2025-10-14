Representante de David pide mantener la descentralización: ‘es el camino al desarrollo comunitario’

<b>El representante del corregimiento de David Cabecera, Jorge Eduardo Montenegro</b>, aseguró que a pesar de todos los cuestionamientos que ha recibido la descentralización, este es el camino adecuado para el desarrollo de las comunidades más pequeñas y para que los recursos económicos lleguen a todos los panameños. Por ello, sería un error eliminarla.<b>Jorge Eduardo Montenegro, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/prd-arrancan-postulaciones-para-la-contienda-por-el-comite-ejecutivo-nacional-GN16393041" target="_blank">que aspira a la primera Subsecretaría del Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b>, destacó que la descentralización sirve para resolver los problemas ciudadanos de una manera simple, directa y económica.<i>'La descentralización transforma a la junta comunal en un ente ejecutor para resolver problemas en las comunidades, donde muchas veces el Gobierno se queda corto debido a la burocracia que implica llevar adelante cualquier proyecto, por pequeño que este sea',</i> señaló Montenegro.Destacó que hay que entender que existe una diferencia abismal entre las juntas comunales del distrito capital y las del resto del país.Según Montenegro, <b>a diferencia de los representantes del área capitalina que manejan presupuestos de hasta $4 millones al año</b>, en el interior del país hay juntas comunales como la de Macaracas que operan con $100 al mes y otras que tienen que ser subsidiadas porque sus ingresos son nulos. No obstante, con la descentralización tienen acceso a sumas importantes para ayudar a sus comunidades.En el fondo, <b>la intención del presidente Laurentino Cortizo con este proyecto fue llevar un alivio a la población que había quedado afectada económicamente </b>como secuela de la pandemia y que había perdido su trabajo y sus ingresos. <i>'Sin embargo, no hubo un manual, no hubo un guion ni un manejo transparente de la adjudicación de los fondos'.</i>De acuerdo con Montenegro, <b>uno de los principales errores que se cometieron y por lo cual la descentralización ha sido tan cuestionada</b>, es que se <b>tipificó claramente</b> que los fondos solo debían ser para ayuda social. Por eso, en muchos de los corregimientos señalados por recibir fuertes sumas de dinero no se ven obras como parques, puentes o cunetas, <b>porque simplemente la ley solo permitía hacer donaciones.</b>Citó como ejemplo que, en el caso de David Cabecera, donde es representante, <b>después de mucho esfuerzo se logró que la Contraloría fuera un poco más flexible y pudiera invertir parte de ese dinero </b>en la construcción de carreteras y cunetas, que eran <b>algunas</b> de las mayores necesidades de David Cabecera.<i>'Con estos fondos se lograron hacer más de 12 kilómetros de carreteras de asfalto con una inversión cercana a los $3 millones, pero no todos los corregimientos pudieron hacer lo mismo',</i> <b>recalcó</b> Montenegro.Para el representante,<b> lo que se necesita en adelante es que la transferencia de recursos vaya de la mano con una transferencia de competencias</b>, en la que se diga claramente qué porcentaje de los recursos de la descentralización podrán utilizarse en diferentes renglones como reparación de escuelas, viabilidad u obras sociales.Además, <b>se tendrá que hacer algún tipo de capacitación, porque muchos de los líderes comunitarios rurales, que son representantes de corregimiento</b>, carecen de una formación académica donde se enseñe contabilidad y <b>además</b> desconocen el manejo de la administración pública.<i>'Otro de los problemas que se deben resolver es que los tesoreros de las juntas comunales no tienen salario y en su </i><i><b>mayoría</b></i><i> ejercen esta función tan delicada como un favor al representante, muchas veces sin tener conocimiento en el </i><i><b>manejo</b></i><i> de fondos públicos, lo que es totalmente absurdo',</i> <b>recalcó</b> Montenegro.