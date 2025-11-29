Copa Airlines mantiene operaciones en Venezuela, pero solo en horarios diurnos

La aerolínea indicó que cualquier variación en las condiciones actuales será comunicada de inmediato a los pasajeros.<b>Igualmente, recomendó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde la ciudad de Caracas mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copa Airlines.</b> <b>El comunicado de Copa se conoce el mismo día en que Trump anunció que el espacio aéreo sobre Venezuela y áreas circundantes permanecerá 'cerrado en su totalidad', en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Truth Social.</b>En la publicación, Trump hizo un llamado directo a 'todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas' para que tomen en cuenta la medida, sin detallar su alcance operativo ni la duración prevista.El mandatario agregó: '¡Gracias por su atención! presidente Donald J. Trump'.<b>El anuncio ocurre en medio de un clima de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras varias advertencias recientes de autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano, asociados a 'actividad militar incrementada' e interferencias en los equipos de las aeronaves.</b>Más de 8 aerolíneas suspendieron o aplazaron sus vuelos a Venezuela luego de la advertencia de la FAA.La suspensión se produjo después de que este 21 de noviembre la FAA emitiera una alerta de seguridad para las compañías aéreas comerciales que sobrevolaban Venezuela.