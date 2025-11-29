Copa Airlines mantiene operaciones en Venezuela, pero solo en horarios diurnos

Copa Airlines informó este sábado 29 de noviembre que sus operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo de Venezuela continúan abiertas y funcionando con normalidad, aunque bajo “altos niveles de alerta y precaución”. La aerolínea precisó que, como medida adicional de seguridad, los vuelos se mantienen restringidos a horarios diurnos. En un comunicado, la aerolínea señaló que permanece en contacto permanente con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en ingl{es), entidad que —según aseguró— no ha modificado su nivel oficial de alerta ni su posición regulatoria respecto a las operaciones en territorio venezolano.

La aerolínea indicó que cualquier variación en las condiciones actuales será comunicada de inmediato a los pasajeros. Igualmente, recomendó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde la ciudad de Caracas mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copa Airlines. El comunicado de Copa se conoce el mismo día en que Trump anunció que el espacio aéreo sobre Venezuela y áreas circundantes permanecerá “cerrado en su totalidad”, en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Truth Social. En la publicación, Trump hizo un llamado directo a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” para que tomen en cuenta la medida, sin detallar su alcance operativo ni la duración prevista. El mandatario agregó: “¡Gracias por su atención! presidente Donald J. Trump”. El anuncio ocurre en medio de un clima de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras varias advertencias recientes de autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano, asociados a “actividad militar incrementada” e interferencias en los equipos de las aeronaves. Más de 8 aerolíneas suspendieron o aplazaron sus vuelos a Venezuela luego de la advertencia de la FAA. La suspensión se produjo después de que este 21 de noviembre la FAA emitiera una alerta de seguridad para las compañías aéreas comerciales que sobrevolaban Venezuela.

Tras suspender más de 8 aerolíneas sus vuelos a Venezuela hasta este 5 de diciembre Maduro, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, le dio un ultimátum a las empresas para que reanudaran sus vuelos, de lo contrario perdería sus licencias para operar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el resto de las instalaciones aéreas venezolanas.

Con este escenario este 27 de noviembre se conoció que el Gobierno de Venezuela revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas tras la suspensión de sus vuelos desde y hacia el principal aeropuerto internacional del país. Según un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la medida se adoptó porque estas compañías “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”, al suspender de manera unilateral sus operaciones aerocomerciales.