Portugal califica de ‘desproporcionada’ la suspensión de TAP en Venezuela

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su confianza en que la revocación de operaciones impuesta por Nicolás Maduro a la aerolínea TAP “no sea definitiva”.

Rebelo de Sousa abogó por mantener la vía diplomática para evitar una escalada entre ambos países, reportó EVTV de Miami.

Las declaraciones del mandatario, según EVTV, se produjeron tras la decisión de Maduro de suspender los vuelos de la compañía portuguesa.

No obstante, esta medida Portugal la considera injustificada y que afecta a miles de pasajeros, especialmente a la comunidad portuguesa radicada en Venezuela.

Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, calificó la suspensión como “totalmente desproporcionada”.

Rangel aseguró que el Gobierno portugués está actuando a través de su embajada en la ciudad de Caracas para sensibilizar al régimen y revertir la decisión por razones de seguridad y estabilidad bilateral.

ALERTA DE SEGURIDAD

La suspensión se produjo después de que este 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para las compañías aéreas comerciales que sobrevolaban Venezuela.

Tras suspender más de ocho aerolíneas sus vuelos a Venezuela hasta este 5 de diciembre Maduro, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, le dio un ultimátum a las empresas para que reanudaran sus vuelos, de lo contrario perdería sus licencias para operar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el resto de las instalaciones aéreas venezolanas.

TAP no fue la única afectada: otras aerolíneas como Iberia, Avianca, Latam, GOL y Turkish Airlines también decidieron cancelar sus vuelos a Venezuela.

Portugal advirtió que la medida pone en riesgo rutas esenciales y aumenta la incertidumbre de la numerosa comunidad portuguesa en territorio venezolano.