En Boquete, Mulino resalta los avances de Panamá en política exterior

Durante los actos cívicos por los 204 años de la Independencia de Panamá de España, celebrados este 28 de noviembre en Boquete, el presidente José Raúl Mulino destacó los avances alcanzados por su administración en materia internacional.

Mulino aseguró que el país “ha retomado el respeto y la confianza” en el escenario global.

El mandatario participó en la jornada acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, ministros, viceministros y autoridades de Boquete.

En su mensaje, Mulino agradeció a los panameños “por hacer patria todos los días, con su esfuerzo, dedicación y amor incondicional al país”.

También reconoció el aporte de trabajadores, artistas, fuerzas de seguridad, educadores, estudiantes, profesionales de la salud, campesinos e indígenas, a quienes destacó como pilares de la identidad y el desarrollo nacional.

PROTOCOLO

Los actos protocolares se realizaron en el Palacio Municipal José Domingo Candanedo, donde se entregó el pabellón nacional al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, abanderado oficial de esta fecha histórica.

En su discurso, Mulino repasó los acontecimientos que condujeron a la independencia panameña de 1821, subrayando su relevancia en la construcción de una nación soberana.

El presidente dedicó parte de su intervención a enumerar las acciones emprendidas para fortalecer la política exterior y reposicionar a Panamá como un socio confiable.

INTERCONEXIÓN

Mulino mencionó avances en la interconexión eléctrica, la integración con el Mercosur y la Alianza Centroamericana, así como el fortalecimiento de relaciones con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y el renovado acercamiento con Estados Unidos.

“Todo lo que hice, y seguiré haciendo en materia internacional, es con la finalidad de devolverle a Panamá el respeto internacional, la confianza de los inversores y la apertura del país para que más personas de negocios y turistas vengan aquí”, expresó el mandatario.

Mulino señaló que algunas decisiones han sido “duras pero necesarias”, como el control de la migración, la atracción de inversiones y la reactivación del turismo. También insistió en la importancia de cerrar el año “ordenando las finanzas y reactivando las obras paradas”.

“Lo que le han hecho a Panamá roza la traición a la patria, dejando en el abandono hospitales, potabilizadoras, escuelas y caminos... Soy una persona que tiene defectos, pero nunca voy a atentar contra la patria que amo”, sostuvo.

DESFILE

Tras el acto oficial, que contó con la participación del alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez, inició el desfile cívico por la Avenida Central.

Más de 60 delegaciones —entre escuelas, instituciones y bandas independientes— rindieron honor a la patria y cerraron las celebraciones del Mes de la Patria en el distrito chiricano.