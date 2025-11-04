  1. Inicio
Panamá celebra con orgullo el Día de los Símbolos Patrios

Posterior a la marcha, el presidente Mulino entregó la bandera de Panamá a Maritza Cedeño Vásquez, del Colegio Nacional de Abogados. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Polleras y montunos desfilaron y presentaron bailes en las calles de la ruta que unió a un sinnúmero de panameños para celebrar la fecha. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Jóvenes abanderados marchan con orgullo portando el tricolor nacional frente al Palacio de las Garzas. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Delegaciones cívicas y escolares rinden homenaje a los símbolos de la nación panameña con respeto y entusiasmo. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Bandas estudiantiles llenaron la Ruta 1 con música y color durante el desfile del Día de los Símbolos Patrios. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
A pesar de la lluvia y el mal clima, las delegaciones cívicas y estudiantiles desfilaron con orgullo, demostrando que el amor a la patria no se detiene. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 05/11/2025 00:00
Desde el Palacio de las Garzas, miles de panameños rindieron tributo a los símbolos nacionales con música, color y tradición, en una jornada de unidad y orgullo patrio

Las calles de la capital panameña se vistieron de rojo, blanco y azul el pasado 4 de noviembre de 2025 para conmemorar el Día de los Símbolos Patrios, una de las fechas más emotivas del mes de la patria.

El presidente José Raúl Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y otras autoridades nacionales, presidió el palco oficial desde el cual recibió a las delegaciones estudiantiles y cívicas que desfilaron con fervor patriótico.

El recorrido inició en la Ruta 1, frente al Palacio de las Garzas, donde centenares de jóvenes, bandas musicales, abanderados y cuerpos de voluntarios rindieron homenaje a la nación. La jornada transcurrió en un ambiente de entusiasmo ciudadano, marcado por el respeto a los símbolos que representan la identidad panameña.

Como parte de los actos protocolares, el mandatario y la primera dama entregaron la bandera nacional a la señora Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en una ceremonia realizada en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, tras la culminación del desfile. Este gesto simbolizó el compromiso de las instituciones con los valores de la República.

Entre aplausos, música y colores patrios, el país reafirmó su orgullo nacional y su respeto a los emblemas que lo representan ante el mundo.

