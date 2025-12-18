Inadeh lanza nuevo curso presencial de Soporte Técnico

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó la apertura del curso de Soporte Técnico en modalidad presencial, dirigido a personas interesadas en fortalecer sus habilidades en el área tecnológica.

La capacitación se impartirá de lunes a viernes, en horario de 7:00 am a 12:00 pm, en las instalaciones de Galerías Panamericanas, ubicadas en lavía Tocumen, provincia de Panamá.

Este curso forma parte de la oferta académica del Inadeh orientada a impulsar la formación técnica y mejorar las oportunidades de inserción laboral en sectores con alta demanda.

Las entrevistas para postularse a este curso se realizarán durante la tarde de este jueves 18 de diciembre de 12:30 md a 5:30 pm

Requisitos para participar en los cursos del INADEH

- Contar con18 años de edad o más.

- Serpanameño oextranjero cédula E o N.

Los jóvenes de 16 y 17 años podrán inscribirse siempre que presenten unaautorización emitida por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del Mitradel.