Inadeh lanza nuevo curso presencial de Soporte Técnico

<b>El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) </b>informó la apertura del curso de <b>Soporte Técnico</b> en modalidad presencial, dirigido a personas interesadas en fortalecer sus habilidades en el área tecnológica.La capacitación se impartirá <b>de lunes a viernes</b>, en horario de <b>7:00 am a 12:00 pm</b>, en las instalaciones de <b>Galerías Panamericanas</b>, ubicadas en la<b>vía Tocumen</b>, provincia de Panamá.Este curso forma parte de la oferta académica del Inadeh orientada a impulsar la formación técnica y mejorar las oportunidades de inserción laboral en sectores con alta demanda.Las entrevistas para postularse a este curso se realizarán durante la tarde de este jueves 18 de diciembre de 12:30 md a 5:30 pm<b>Requisitos para participar en los cursos del INADEH</b>- Contar con<b>18 años de edad o más</b>.- Ser<b>panameño</b> o<b>extranjero</b> <b>cédula E o N</b>.Los jóvenes de <b>16 y 17 años</b> podrán inscribirse siempre que presenten una<b>autorización emitida por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del Mitradel</b>.