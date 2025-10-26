  1. Inicio
PANAMÁ

Inadeh anuncia nuevos cursos: Conoce todos los detalles

Inadeh ofrece nuevos cursos técnicos gratuitos en salud y tecnología.
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/10/2025 11:34
Conozca los detalles de los nuevos cursos técnicos en salud y tecnología con formación práctica del Inadeh.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) ha presentado sus nuevos programas técnicos, dirigidos a áreas de alta demanda laboral. Entre los cursos destacados se encuentran:

-Técnico en Cuidado a Personas Mayores, enfocado en el área de salud.

-Técnico Profesional Programador Web, orientado a tecnología.

El objetivo de estos cursos gratuitos es mejorar las competencias profesionales de los participantes, fortaleciendo su preparación para integrarse a sectores clave como la salud y la tecnología.

Detalles y duración de los nuevos cursos del Inadeh

Según detalló la institución, el Programa Técnico en Cuidado a Personas Mayores tiene una duración de 644 horas y busca formar personal altamente capacitado para brindar atención integral, ética y digna a adultos mayores. La formación combina teoría y práctica, incluyendo contenidos esenciales como higiene, nutrición, movilización segura y primeros auxilios.

Además, los participantes deberán realizar una práctica profesional supervisada en hogares, centros de atención y espacios comunitarios, bajo la guía de profesionales experimentados, requisito indispensable para obtener la certificación.

Por su parte, el Programa Técnico Profesional Programador Web tiene una duración de 1,120 horas y está diseñado para desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los estudiantes para integrarse al mercado laboral digital.

Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen, y están dirigidos a personas interesadas en capacitarse y mejorar sus competencias profesionales, fortaleciendo su preparación para sectores clave como la salud y la tecnología.

