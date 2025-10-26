Inadeh anuncia nuevos cursos: Conoce todos los detalles

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) ha presentado sus nuevos programas técnicos, dirigidos a áreas de alta demanda laboral. Entre los cursos destacados se encuentran:

-Técnico en Cuidado a Personas Mayores, enfocado en el área de salud.

-Técnico Profesional Programador Web, orientado a tecnología.

El objetivo de estos cursos gratuitos es mejorar las competencias profesionales de los participantes, fortaleciendo su preparación para integrarse a sectores clave como la salud y la tecnología.