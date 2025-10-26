Inadeh anuncia nuevos cursos: Conoce todos los detalles

Por su parte, el Programa Técnico Profesional Programador Web tiene una duración de 1,120 horas y está diseñado para desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los estudiantes para integrarse al mercado laboral digital.Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen, y están dirigidos a personas interesadas en capacitarse y mejorar sus competencias profesionales, fortaleciendo su preparación para sectores clave como la salud y la tecnología.