Los nueve anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 18 de diciembre

Durante la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, realizada este jueves 18 de diciembre, se inició con una presentación por parte del ministro de Obras Públicas (MOP), quien brindó avances del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el cual beneficiará la calidad de vida de muchas personas que viven en el área de Panamá Oeste y el interior del país.Mulino inició su intervención destacando la magnitud de la obra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y señaló que acompañó a rendir los honores al oficial José Isaza Melo, quien falleció en el cumplimiento del deber. Asimismo, pidió paz para su familia y para la institución.También manifestó su indignación por la muerte de una niña en el área de La Chorrera, así como por los fallecimientos relacionados con el narcotráfico y otros hechos de delincuencia.