Los nueve anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 18 de diciembre

También manifestó su indignación por la muerte de una niña en el área de La Chorrera, así como por los fallecimientos relacionados con el narcotráfico y otros hechos de delincuencia.

Mulino inició su intervención destacando la magnitud de la obra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y señaló que acompañó a rendir los honores al oficial José Isaza Melo, quien falleció en el cumplimiento del deber. Asimismo, pidió paz para su familia y para la institución.

Durante la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino , realizada este jueves 18 de diciembre, se inició con una presentación por parte del ministro de Obras Públicas (MOP), quien brindó avances del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el cual beneficiará la calidad de vida de muchas personas que viven en el área de Panamá Oeste y el interior del país.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 18 de diciembre

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 18 de diciembre son:

Economía: El presidente Mulino anunció que el mayor desafío del Gobierno es hacer girar nuevamente la rueda de la economía para que el progreso llegue a todos los panameños. Asimismo, señaló que el IMAE refleja que la actividad económica creció un 4.3 %, frente al 2.2 % registrado en el mismo período de 2024. Esto significa que el crecimiento interanual se duplicó, lo cual no es casualidad, sino el resultado del trabajo de un equipo económico que está sentando las bases de una economía fuerte y sostenible en el tiempo.

Obras Públicas: El mandatario panameño anunció que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dará inicio en el verano a la primera fase del Plan Nacional 100 Puentes Zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, con la construcción de los primeros 50 puentes en comunidades vulnerables. Estas obras serán financiadas con los recursos recientemente pagados por la mina al país.

Educación: Mulino informó que el Ministerio de Educación inaugurará tres nuevas escuelas en la comarca Ngäbe Buglé, como parte del proceso de transformación de escuelas rancho en modernas infraestructuras educativas. Durante este año se han finalizado 45 escuelas, fortaleciendo la inversión en infraestructura de cara al 2026, con el objetivo de seguir mejorando la educación pública.

Naviferias: El presidente indicó que las naviferias se han desarrollado de manera exitosa en gran parte del país, alcanzando 128 puntos. Las próximas jornadas culminarán en la provincia de Colón, así como en comarcas e islas.

Migración: Mulino destacó que el flujo migratorio controlado se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 13 años, con la mayor reducción registrada en los últimos dos años, gracias al esfuerzo de las fuerzas de seguridad y a la firme decisión de proteger las fronteras. Además, informó que este lunes se realizará el vuelo número 60 del programa de Retorno Voluntario, el primer vuelo con destino a Caracas, en el que 50 migrantes venezolanos retornarán de manera voluntaria a su país.

Turismo: El presidente resaltó los resultados de la promoción turística digital, señalando que Panamá registró cifras históricas a través de Expedia, una de las plataformas de viajes en línea más grandes del mundo. El país logró un aumento del 14 % en la llegada de pasajeros en comparación con 2024, así como un crecimiento del 26 % en las búsquedas sobre Panamá, lo que se traduce en mayor ocupación hotelera y dinamización del comercio y los servicios turísticos.

Aduanas: La Autoridad Nacional de Aduanas realizó un operativo en la Zona Libre de Colón orientado a la detección, retención e investigación de mercancía de alto riesgo. En el marco de esta acción se inspeccionaron seis empresas dedicadas a la comercialización de cigarrillos, licores y medicamentos, logrando la incautación de 3,039 pacas de cigarrillos, con un valor aduanero estimado en 2.2 millones de dólares.

Inversiones: El presidente anunció que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) lanzó una plataforma digital para el trámite de visas de residencia permanente para inversionistas calificados, como parte de la estrategia gubernamental para atraer inversión extranjera de alto valor.

IDAAN: Tras varios años de atraso, el Gobierno logró, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una línea de crédito por 900 millones de dólares, que permitirá culminar la planta potabilizadora de Howard, en Panamá Oeste, y finalizar la ampliación de las plantas de Sabanitas, en la provincia de Colón.