Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 4 de diciembre

Durante la conferencia semanal del presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, realizada este jueves 4 de diciembre, el mandatario informó que estará fuera del país la próxima semana, luego de recibir una invitación para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Durante su ausencia, el ministro Juan Carlos Orillac quedará a cargo.Mulino también ofreció anuncios relevantes sobre los avances en salud, educación y obras públicas, destacando proyectos en ejecución y nuevas infraestructuras que se desarrollan en el país.Además, felicitó a los 80 estudiantes de la escuela La Primavera por su participación en el Desfile de Acción de Gracias en Nueva York, así como a Adalaini y Joshua, del Centro Educativo Bilingüe Nicole Garay, quienes representaron a Panamá en el Encuentro Global en Japón.