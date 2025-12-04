Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 4 de diciembre

Además, felicitó a los 80 estudiantes de la escuela La Primavera por su participación en el Desfile de Acción de Gracias en Nueva York, así como a Adalaini y Joshua, del Centro Educativo Bilingüe Nicole Garay, quienes representaron a Panamá en el Encuentro Global en Japón.

Mulino también ofreció anuncios relevantes sobre los avances en salud, educación y obras públicas, destacando proyectos en ejecución y nuevas infraestructuras que se desarrollan en el país.

Durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino , realizada este jueves 4 de diciembre, el mandatario informó que estará fuera del país la próxima semana, luego de recibir una invitación para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Durante su ausencia, el ministro Juan Carlos Orillac quedará a cargo.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 4 de diciembre

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 4 de diciembre son:

Salud: Mulino informó sobre la construcción de un nuevo edificio para el Instituto Oncológico, resultado del trabajo conjunto entre la Caja de Seguro Social, el Instituto Oncológico Nacional y el Ministerio de Salud.Este proyecto se suma al recién inaugurado Hospital de Cancerología y a las nuevas unidades construidas en el interior del país.

El nuevo edificio contará con nueve niveles de atención, una sala de quimioterapia con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados y un laboratorio clínico y molecular especializado en hematología, todo dentro del complejo de la Ciudad de la Salud.

Mulino también destacó el avance del Hospital de Mascotas, cuya primera piedra fue colocada recientemente. Recordó que este proyecto fue una de sus promesas de campaña y subrayó que se ha evidenciado la necesidad de contar con un servicio de salud pública veterinaria.El mandatario indicó que este centro será un referente regional y un apoyo directo para la población. Además, anunció que el ministro del MIDA abrirá en abril una clínica veterinaria del MIDA en David.

El presidente enumeró otras obras entregadas durante su año y medio de gobierno, entre ellas el Hospital de Bugaba, el Hospital de Colón, el Centro de Salud de Río Hato, el Centro Materno Infantil de Tambo, y anunció que mañana inaugurará la Policlínica de Guararé. Próximamente se habilitará también el Policentro de San Isidro. Adicionalmente, señaló que el Ministerio de Salud mantiene 200 obras en ejecución en todo el país.

Educación: Mulino informó que el ministro José Ramón Icaza anunció la publicación de la licitación para la construcción de los dormitorios universitarios de la Universidad Tecnológica de Panamá, con capacidad para 266 estudiantes de bajos recursos.

El proyecto incluirá salas de estudio, sala de estar, cocina, gimnasio, áreas de juegos y espacios separados para hombres y mujeres, todo dentro del campus de la UTP.

En las próximas semanas se espera subir la licitación de las seis regionales, cada una con capacidad para 93 estudiantes.

Obras Públicas: El presidente informó que avanzan los procesos de licitación del MOP para mejorar la movilidad en Panamá Oeste mediante la ampliación del Corredor de las Playas, una obra que facilitará el transporte de carga y el traslado hacia el interior del país.

El ministro José Luis Andrade anunció que esperan adjudicar el proyecto en las próximas semanas e iniciar las obras en un plazo de 45 días.

El plan contempla la ampliación de cuatro a seis carriles en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros, desde El Espino hasta Sajalices, además de un viaducto en el área montañosa de Campana.

Cultura: Mulino informó que la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero, custodio de parte importante de la memoria histórica del país, ya cuenta con los fondos necesarios para su sostenimiento en los próximos años, gracias a un convenio de cooperación recientemente firmado.