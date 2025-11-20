Los ocho anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 20 de noviembre

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> ofreció este jueves 20 de noviembre su conferencia de prensa semanal desde la entrada del túnel que conectará la Línea 3 del Metro con la ciudad de Panamá. En el lugar, César Pinzón, representante del proyecto, presentó detalles sobre los avances de esta obra considerada una de las más importantes para la movilidad del país.Según Pinzón, la Línea 3 contará con un sistema monorriel de 24.5 kilómetros de recorrido y 11 estaciones en su primera fase, infraestructura que beneficiará a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Destacó además que el tramo elevado, así como los patios y talleres ubicados en Ciudad del Futuro, registran más del 98% de avance.Durante su intervención, el mandatario felicitó a los obreros que trabajan en la construcción de la línea y reconoció el alto valor estratégico y social del proyecto para el desarrollo nacional.