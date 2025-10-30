Los ocho anuncios clave del presidente José Raúl Mulino este jueves 30 de octubre

<b>-Obras Públicas:</b> Mulino anunció que su gobierno ejecuta un <b>programa de obras en las comarcas por un valor de 85 millones de dólares</b>. Hasta la fecha, <b>ya se han entregado dos escuelas y un centro de salud</b>, y se trabaja en la culminación de proyectos pendientes.Con el apoyo del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, se ha completado el <b>levantamiento de información sobre los puentes y cruces de ríos y quebradas</b> utilizados por estudiantes para llegar a sus escuelas, como parte del plan de construcción de más de 100 puentes a nivel nacional.<b>-Seguridad Pública: </b>El mandatario destacó los <b>avances en materia de seguridad</b>, subrayando que el primer paso fue <b>controlar la inmigración ilegal</b>. Actualmente, los esfuerzos se centran en el <b>combate al narcotráfico</b>, principal fuente de financiamiento de las pandillas.De acuerdo con datos del <b>Ministerio de Seguridad Pública</b>, se ha registrado un <b>incremento del 50% en la incautación de armas</b> y un <b>aumento del 40% en la incautación de drogas</b>, en comparación con el periodo anterior.Además, se informó que la <b>a</b><b>lerta Amber</b> será responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecer la respuesta ante casos de desaparición de menores.<b>-Títulos de propiedad:</b> El presidente anunció que la <b><a href="/tag/-/meta/anati-autoridad-nacional-de-administracion-de-tierras">Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)</a></b> entregará <b>300 títulos de propiedad</b> el próximo <b>31 de octubre</b> en el sector de <b>Panamá Este</b>, beneficiando a <b>más de 2,500 personas</b> de comunidades como <b>La Mesa (San Martín), La Ilueca, Bajo Cordero, Mañanitas y Los Lotes de Pacora</b>.<b>-Salud Pública: </b>En el ámbito de salud, el presidente resaltó que la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> realizó la <b>primera cirugía cardíaca con bombas de circulación extracorpórea</b> en el <b>Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud</b>, en una paciente de seis años.Asimismo, el sistema <b>SUME 911</b> recibió nuevos equipos para reforzar la atención de emergencias, incluyendo <b>vehículos de intervención rápida</b> y <b>24 monitores desfibriladores con seguimiento de RCP</b>.<b>-Mercado de Marisco en Pedregal</b>: El mandatario informó sobre el avance del <b>Mercado de Mariscos de Pedregal</b>, proyecto que integra el procesamiento, venta y comercialización de productos pesqueros.Más de <b>500 beneficiarios</b>, entre pescadores, comerciantes y empresas de servicios, contarán con <b>instalaciones modernas</b>. La <b>primera etapa</b> presenta un <b>avance del 90%</b> y se espera su <b>culminación en diciembre de 2025</b>.<b>-Empleo:</b> Mulino destacó que en 2025 se han <b>registrado 226,538 nuevos contratos laborales</b>, cifra que refleja un <b>incremento respecto al año anterior</b>. El presidente enfatizó que su gobierno <b>no implementará planes de emergencia ni subsidios directos</b>, sino que <b>impulsará el desarrollo económico y la generación de empleo en conjunto con la empresa privada</b>.<b>-Emergencias climáticas: </b>El <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> mantiene <b>presencia activa en las provincias de Veraguas, Los Santos y Chiriquí</b>, coordinando acciones de respuesta y movilizando personal y maquinaria ante las recientes afectaciones por el clima. El <b>Ministerio de Gobierno</b> también destacó su labor en la <b>evacuación y atención de familias afectadas</b>.<b>-Turismo: </b>Finalmente, Mulino informó que, con el apoyo de la<a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama"> <b>Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</b></a>, la empresa <b>Copa Airlines</b> desarrolló un <b>foro de capacitación turística gratuita</b>, enfocado en <b>servicio al cliente y herramientas para fortalecer la competitividad del sector turístico nacional</b>.