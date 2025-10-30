Los ocho anuncios clave del presidente José Raúl Mulino este jueves 30 de octubre

Asimismo, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares de las dos niñas fallecidas a causa de una cabeza de agua en la comarca Ngäbe-Buglé , y anunció que ya se están gestionando planes para la construcción de más de 100 puentes en distintos puntos del territorio nacional, con el fin de mejorar la conectividad y prevenir tragedias similares.

Durante la conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino , realizada este jueves 30 de octubre , se inició con una presentación sobre los avances en los proyectos de saneamiento de Panamá , los cuales se espera beneficien a miles de personas en todo el país .

Principales anuncios del presidente José Raúl Mulino en la conferencia del 30 de octubre de 2025

-Obras Públicas: Mulino anunció que su gobierno ejecuta un programa de obras en las comarcas por un valor de 85 millones de dólares. Hasta la fecha, ya se han entregado dos escuelas y un centro de salud, y se trabaja en la culminación de proyectos pendientes.

Con el apoyo del Ministerio de Educación (Meduca), se ha completado el levantamiento de información sobre los puentes y cruces de ríos y quebradas utilizados por estudiantes para llegar a sus escuelas, como parte del plan de construcción de más de 100 puentes a nivel nacional.

-Seguridad Pública: El mandatario destacó los avances en materia de seguridad, subrayando que el primer paso fue controlar la inmigración ilegal. Actualmente, los esfuerzos se centran en el combate al narcotráfico, principal fuente de financiamiento de las pandillas.

De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Pública, se ha registrado un incremento del 50% en la incautación de armas y un aumento del 40% en la incautación de drogas, en comparación con el periodo anterior.Además, se informó que la alerta Amber será responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecer la respuesta ante casos de desaparición de menores.

-Títulos de propiedad: El presidente anunció que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) entregará 300 títulos de propiedad el próximo 31 de octubre en el sector de Panamá Este, beneficiando a más de 2,500 personas de comunidades como La Mesa (San Martín), La Ilueca, Bajo Cordero, Mañanitas y Los Lotes de Pacora.

-Salud Pública: En el ámbito de salud, el presidente resaltó que la Caja de Seguro Social (CSS) realizó la primera cirugía cardíaca con bombas de circulación extracorpórea en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, en una paciente de seis años.

Asimismo, el sistema SUME 911 recibió nuevos equipos para reforzar la atención de emergencias, incluyendo vehículos de intervención rápida y 24 monitores desfibriladores con seguimiento de RCP.

-Mercado de Marisco en Pedregal: El mandatario informó sobre el avance del Mercado de Mariscos de Pedregal, proyecto que integra el procesamiento, venta y comercialización de productos pesqueros.Más de 500 beneficiarios, entre pescadores, comerciantes y empresas de servicios, contarán con instalaciones modernas. La primera etapa presenta un avance del 90% y se espera su culminación en diciembre de 2025.

-Empleo: Mulino destacó que en 2025 se han registrado 226,538 nuevos contratos laborales, cifra que refleja un incremento respecto al año anterior. El presidente enfatizó que su gobierno no implementará planes de emergencia ni subsidios directos, sino que impulsará el desarrollo económico y la generación de empleo en conjunto con la empresa privada.

-Emergencias climáticas: El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene presencia activa en las provincias de Veraguas, Los Santos y Chiriquí, coordinando acciones de respuesta y movilizando personal y maquinaria ante las recientes afectaciones por el clima. El Ministerio de Gobierno también destacó su labor en la evacuación y atención de familias afectadas.

-Turismo: Finalmente, Mulino informó que, con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la empresa Copa Airlines desarrolló un foro de capacitación turística gratuita, enfocado en servicio al cliente y herramientas para fortalecer la competitividad del sector turístico nacional.