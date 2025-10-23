Los cinco anuncios más importantes del presidente Mulino este jueves 23 de octubre

Mulino recordó que este ha sido un año complejo en materia de defensa de la soberanía nacional .

Durante su intervención, el mandatario destacó que dentro de una semana el país celebrará las fiestas patrias , por lo que instó a los ciudadanos a participar con entusiasmo y a mantener como prioridad el amor por Panamá.

Este jueves 23 de octubre , el presidente de la República, José Raúl Mulino , ofreció su conferencia de prensa semanal desde la provincia de Veraguas , donde también participa de un consejo de gabinete extraordinario junto a todos los ministros de Estado.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 23 de octubre

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 23 de octubre son:

-Rehabilitación de la carretera Interamericana Panamá–David: Mulino informó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) incluirá en el plan de rehabilitación los tramos Santiago–Loma Campana y Santiago–David, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los congestionamientos en distintos puntos del país.“El centro de las mejoras será Santiago”, destacó el mandatario.

Además, el MOP reporta avances en otros proyectos viales:

Vía Santiago–San Francisco–Santa Fe: 48% de avance.

Carretera El Tigre de los Amarillos–Santa Catalina: 97% de avance.

-Fortalecimiento portuario: El presidente también anunció que se aumentará la capacidad operativa de los puertos en Panamá, Colón y Puerto Armuelles. Sobre el Puerto Multimodal de Armuelles, explicó que el proyecto “avanza de forma sostenida”, con 32 pilotes ya construidos, lo que permitirá una nueva puerta de salida para la producción nacional y la entrada de mercancías al país.

-Licitación de computadoras para estudiantes: En materia educativa, Mulino señaló que el Ministerio de Educación (Meduca) trabaja junto a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la Senacyt y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en una licitación abierta y transparente para dotar de computadoras de última generación a los estudiantes del país. El mandatario subrayó que esta iniciativa irá acompañada de proyectos de rehabilitación e infraestructura escolar.

-Tiendas del Pueblo y canasta navideña del IMA: El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrirá nuevas Tiendas del Pueblo en Atalaya, Cañazas, Monjarás (Calobre) y en la vía a Pixbae, las cuales contarán con aires acondicionados y atención permanente de lunes a viernes.

Además, el IMA venderá próximamente la canasta navideña con un valor de B/.15.00, que incluirá arroz, maíz, sal, guandú, piña, aceite, azúcar y jamón picnic, todos productos de calidad nacional.Mulino destacó que el Gobierno ha adquirido 60 mil jamones a empresas porcinas de Veraguas, como parte del compromiso con la industria nacional.

-Centro de Formación Técnica Agropecuaria: Finalmente, el presidente informó que el Ministerio de Gobierno reconoció la personería jurídica del Centro de Especialidades Agropecuarias (SEAGRO), que funcionará como un centro de formación técnica de alto nivel en temas vinculados con la actividad agrícola, a partir del próximo año.