Los cinco anuncios más importantes del presidente Mulino este jueves 23 de octubre

Este <b>jueves 23 de octubre</b>, el <b>presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, ofreció su conferencia de prensa semanal desde la <b>provincia de Veraguas</b>, donde también participa de un <b>consejo de gabinete extraordinario junto a todos los ministros de Estado.</b>Durante su intervención, el mandatario destacó que dentro de una semana el país celebrará las <b>fiestas patrias</b>, por lo que instó a los ciudadanos a participar con entusiasmo y a mantener como prioridad el amor por Panamá.Mulino recordó que este ha sido un año complejo en materia de defensa de la <b>soberanía nacional</b>.