El uso de la inteligencia artificial crece en las empresas, pero aún no impulsa la productividad

Uno de los desarrollos más recientes es el interés por los llamados agentes de IA, sistemas capaces de planificar y ejecutar múltiples tareas de forma autónoma dentro de un flujo de trabajo. El <b>62% de los encuestados</b> afirma que sus organizaciones están, al menos, experimentando con este tipo de soluciones. Sin embargo, su <b>adopción sigue siendo limitada y concentrada en una o dos funciones</b>, principalmente en áreas como tecnología de la información y gestión del conocimiento.Sectores como tecnología, medios, telecomunicaciones y salud lideran el uso de estos agentes, aunque el estudio subraya que su implementación aún está lejos de generalizarse.