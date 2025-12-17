  1. Inicio
Histórico: los Óscar se podrán ver en vivo y gratis por YouTube

Con esta alianza, los Premios de la Academia podrán llegar a más de 2 mil millones de personas en todo el mundo.
Laura Chang
  • 17/12/2025 16:03
El anuncio representa un giro estratégico para la Academia, que busca ampliar su alcance y atraer nuevas audiencias.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció un acuerdo histórico con la plataforma YouTube para la transmisión de los Premios Óscar, poniendo fin a décadas de emisión a través de la cadena ABC.

Según lo informado, el convenio establece que la ceremonia más importante del cine se transmitirá de forma exclusiva por YouTube entre 2029 y 2033, permitiendo que el evento esté disponible en tiempo real y de manera gratuita para una audiencia global.

Con esta alianza, los Premios de la Academia podrán llegar a más de 2 mil millones de personas en todo el mundo, marcando un cambio significativo en la forma en que se consumen los grandes eventos televisivos y apostando por las plataformas digitales como principal vía de transmisión.

El anuncio representa un giro estratégico para la Academia, que busca ampliar su alcance, atraer nuevas audiencias y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales a nivel global.

