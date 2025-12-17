Histórico: los Óscar se podrán ver en vivo y gratis por YouTube

Con esta alianza, los Premios de la Academia podrán llegar a <b>más de 2 mil millones de personas</b> en todo el mundo, marcando un cambio significativo en la forma en que se consumen los grandes eventos televisivos y apostando por las plataformas digitales como principal vía de transmisión.El anuncio representa un giro estratégico para la Academia, que busca ampliar su alcance, atraer nuevas audiencias y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales a nivel global.