Histórico: los Óscar se podrán ver en vivo y gratis por YouTube

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció un acuerdo histórico con la plataforma YouTube para la transmisión de los Premios Óscar, poniendo fin a décadas de emisión a través de la cadena ABC.

Según lo informado, el convenio establece que la ceremonia más importante del cine se transmitirá de forma exclusiva por YouTube entre 2029 y 2033, permitiendo que el evento esté disponible en tiempo real y de manera gratuita para una audiencia global.