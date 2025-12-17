La fauna que convive con la ciudad: aves silvestres en el Mercado del Marisco

Entre el bullicio del Casco Antiguo, el movimiento comercial y el ir y venir de peatones, la naturaleza también se hace presente.

En los alredores del Mercado del Marisco, varias especies de aves silvestres fueron captadas, recordando la biodiversidad de nuestros país.

La cercanía del área con la bahía de Panamá convierte este punto en un espacio de descanso y alimentación para aves residentes y migratorias, algunas de ellas habituales en zonas costeras y humedales, pero que no dejan de sorprender cuando aparecen en pleno corazón histórico de la ciudad.