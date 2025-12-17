  1. Inicio
La fauna que convive con la ciudad: aves silvestres en el Mercado del Marisco

Varias especies de aves silvestres fueron captadas
Varias especies de aves silvestres fueron captadas
Por
Deborah Peña
  • 17/12/2025 16:22
La cercanía del área con la bahía de Panamá convierte este punto en un espacio de descanso y alimentación para aves residentes.

Entre el bullicio del Casco Antiguo, el movimiento comercial y el ir y venir de peatones, la naturaleza también se hace presente.

En los alredores del Mercado del Marisco, varias especies de aves silvestres fueron captadas, recordando la biodiversidad de nuestros país.

La cercanía del área con la bahía de Panamá convierte este punto en un espacio de descanso y alimentación para aves residentes y migratorias, algunas de ellas habituales en zonas costeras y humedales, pero que no dejan de sorprender cuando aparecen en pleno corazón histórico de la ciudad.

Zarapito trinador, su presencia evidencia la importancia de la bahía de Panamá como punto clave para las rutas migratorias.
Zarapito trinador, su presencia evidencia la importancia de la bahía de Panamá como punto clave para las rutas migratorias.
Playero aliblanco, es una de las especies más comunes en áreas costeras.
Playero aliblanco, es una de las especies más comunes en áreas costeras.
Garceta tricolor, es habitual en manglares y estuarios, donde cumple un rol importante en el equilibrio del ecosistema.
Garceta tricolor, es habitual en manglares y estuarios, donde cumple un rol importante en el equilibrio del ecosistema.
Tero o avefría tero, reconocible por su comportamiento territorial y su llamado fuerte
Tero o avefría tero, reconocible por su comportamiento territorial y su llamado fuerte
Ave de hábitos mayormente nocturnos
Ave de hábitos mayormente nocturnos
Gaviota reidora americana, frecuente en costas y puertos, es una de las especies más visibles del litoral panameño
Gaviota reidora americana, frecuente en costas y puertos, es una de las especies más visibles del litoral panameño
Gallinazo, cumple una función esencial como ave carroñera.
Gallinazo, cumple una función esencial como ave carroñera.
Pelícano pardo, imponente y fácilmente reconocible, suele observarse planeando o pescando cerca de la costa.
Pelícano pardo, imponente y fácilmente reconocible, suele observarse planeando o pescando cerca de la costa.
