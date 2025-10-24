Inteligencia artificial y tecnologías, clave para el desarrollo económico de América Latina

La inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías son una ola imparable en el desarrollo económico y la competitividad de América Latina. Para Phillipp Haugwitz, socio de McKinsey & Company, la IA ofrece una oportunidad para impulsar la economía latinoamericana mediante el aumento de la productividad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes). No obstante, el especialista advierte que aún deben superarse desafíos estructurales.

El líder de McKinsey Digital en Ciudad de México señaló que las brechas en infraestructura digital siguen siendo un obstáculo para el desarrollo de la región. Además, destacó que, aunque varios países promueven el acceso a datos abiertos, la calidad de esos datos no siempre está a la altura de las necesidades tecnológicas.

Otro de los principales retos, subrayó Haugwitz, es la conectividad. “No puede haber uso de inteligencia artificial sin conexión de alta velocidad”, expresó, al enfatizar la necesidad de ampliar el acceso a redes 5G, fibra óptica o satélite. Las declaraciones del experto se dieron durante el Primer Media Day de McKinsey & Company, donde se concluyó que el nuevo ciclo de crecimiento económico dependerá de cómo los países adopten la IA y fortalezcan su infraestructura digital.