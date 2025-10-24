Inteligencia artificial y tecnologías, clave para el desarrollo económico de América Latina

Haugwitz propuso <b>cuatro estrategias clave</b> para que las empresas adopten la IA de forma efectiva:<b>1. Convicción desde arriba.</b> Las transformaciones exitosas comienzan con el liderazgo.<b>2. Ruta estratégica clara.</b> En lugar de adoptar herramientas aisladas como ChatGPT o software de RR.HH., las compañías deben enfocarse en <b>áreas completas</b> —como la cadena de suministro— para lograr un <b>impacto real</b>.<b>3. Construcción de capacidades.</b> No basta con recopilar datos; se necesita <b>talento, modelos operativos y estructuras</b> alineadas con los objetivos estratégicos.<b>4. Gestión del cambio.</b> La tecnología no sirve si las personas no la usan. Es esencial enseñar el <b>por qué y el cómo</b> para lograr una adopción efectiva.Asimismo, el especialista introdujo el concepto de <b>'paliar rápido'</b>, que consiste en <b>probar, aprender y ajustar</b> sin consumir grandes recursos, fomentando la innovación continua.Por otra parte, <b>Marina Cigarini</b>, socia senior de McKinsey &amp; Company, destacó que la inteligencia artificial debe verse como <b>una herramienta para potenciar el trabajo humano</b>, no para sustituirlo.En respuesta a una pregunta de <i>La Estrella de Panamá</i>, Cigarini explicó que las empresas pueden mantener su <b>autenticidad</b> utilizando la IA como punto de partida para <b>crear, revisar y personalizar</b>, siempre preservando la <b>esencia humana</b>.