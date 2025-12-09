Tránsitos de neopanamax impulsan el repunte del Canal en el inicio del año fiscal 2026

Más allá del volumen, el rol de los <b>neopanamax</b> es principalmente financiero. Son los buques que más contribuyen a los ingresos del Canal debido a sus mayores dimensiones, capacidad de carga y tarifas asociadas. Su paso por el país facilita la movilización de <b>portacontenedores, graneleros, gaseros</b> y otros tipos de embarcaciones que transportan mercancías de alto valor comercial.El administrador de la ACP,<b> Ricaurte Vásquez Morales</b>, ha destacado que la estrategia de diversificación —que incluye el desarrollo de un gasoducto interoceánico y dos nuevas terminales portuarias— busca complementar y fortalecer este tipo de operaciones. <i><b>'Para la ACP representa la posibilidad de un aumento de ingresos entre posiblemente hasta el 20 % o 25 %. Esa es la meta que nosotros aspiramos con esto'</b></i>, afirmó recientemente al detallar el impacto económico previsto.La combinación de un mayor tránsito de buques, una recuperación gradual de la capacidad operativa y la puesta en marcha de proyectos logísticos adicionales podría fortalecer la posición del Canal como <b>plataforma de conexión comercial en el hemisferio</b>. De concretarse las terminales portuarias y el gasoducto interoceánico, la ACP ampliaría su oferta de servicios, atraería más carga y reforzaría su competitividad en un entorno global cada vez más exigente.