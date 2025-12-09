Tránsitos de neopanamax impulsan el repunte del Canal en el inicio del año fiscal 2026

El tránsito de buques neopanamax —las embarcaciones de mayor tamaño que cruzan la vía interoceánica y que generan los peajes más altos para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde la ampliación de 2016— registró un repunte significativo en octubre de 2025, el primer mes del nuevo año fiscal. En comparación con octubre de 2024, este segmento aumentó 10 %, al pasar de 278 a 306 tránsitos, según los reportes operativos oficiales.

Si bien los neopanamax lideraron el crecimiento, el tránsito de buques panamax —que utilizan la ruta tradicional inaugurada en 1914— también mostró un desempeño notable, manteniendo volúmenes estables y una participación determinante en el flujo diario de embarcaciones. Aunque su aumento porcentual fue menor, los panamax continúan siendo esenciales para garantizar la estabilidad operativa del Canal.

Al cierre de octubre, la ACP reportó 1,028 tránsitos oceánicos, un incremento del 5.4 % respecto a los 975 registrados en octubre de 2024. La mejora se reflejó en los tres segmentos principales, pero fueron los neopanamax los que marcaron el ritmo, consolidando el papel de la ampliación de 2016 como una pieza estratégica para la competitividad logística del país.

En este periodo, los neopanamax —que transitan exclusivamente por las esclusas de Agua Clara, en el Atlántico, y Cocolí, en el Pacífico— registraron 306 tránsitos, reflejando la demanda de paso de buques de gran calado.

No obstante, la operación diaria del Canal descansa en los buques panamax, que utilizan las esclusas centenarias: Miraflores y Pedro Miguel, en el Pacífico, y Gatún, en el Atlántico. Estos buques representan más de la mitad del tráfico total, y su comportamiento resulta clave para mantener la continuidad del flujo marítimo.

En octubre de 2025, la ACP reportó que los panamax también mostraron un crecimiento moderado. El segmento de embarcaciones con ancho entre 91’ y 107’ (conocidos como supers) aumentó de 537 a 556 tránsitos, mientras que los buques menores de 91’ pasaron de 160 a 166. Aunque sus tasas de crecimiento —3.5 % y 3.7 %, respectivamente— fueron inferiores a las del segmento neopanamax, su aporte sigue siendo fundamental.