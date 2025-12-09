Vicecanciller Hoyos destaca desafíos globales en panel del Foro de Doha 2025

El vicecanciller panameño Carlos A. Hoyos representó al país en el Foro de Doha 2025, un encuentro que reunió a más de 5,000 participantes provenientes de 160 naciones, incluidos jefes de Estado, diplomáticos, expertos y líderes de organismos internacionales.

El evento, celebrado bajo el patrocinio del Emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, reafirmó el compromiso de ese país con la diplomacia, el diálogo y la cooperación multilateral.

Este año, el Foro se desarrolló bajo el lema “Justicia en acción: Más allá de las promesas hacia el progreso”, un llamado a avanzar desde el discurso hacia soluciones concretas en temas como paz y seguridad global, economía, gobernanza y transformación tecnológica.

Durante su participación, Hoyos integró un panel junto a figuras, como Alejandro Sánchez Pereira, secretario de la Presidencia de Uruguay; Abdulaziz Aluwaisheg, secretario general adjunto para Asuntos Políticos y de Negociación, Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo; y Abdulaziz Sager, presidente de Gulf Research Center. La sesión estuvo moderada por la periodista de CNN, Eleni Giokos.

En este espacio, los panelistas compartieron perspectivas sobre los desafíos globales actuales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.

Hoyos también se reunió con Rebeca Grynspan Mayufis, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con quien abordó asuntos prioritarios para Panamá en materia de desarrollo, comercio y competitividad.

Al margen de las sesiones oficiales, el vicecanciller sostuvo diálogos bilaterales con personalidades influyentes, entre ellas Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas; Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay; Giorgos Gerapetritis, ministro de Relaciones Exteriores de Grecia; Carlos Conde, director para África y Medio Oriente de la OCDE; y Richard Griffith, asesor de la Qatar Foundation.

La presencia de Panamá en este foro internacional subraya su interés por mantener un rol activo en la agenda global y fortalecer sus relaciones con actores estratégicos de distintas regiones. Estos intercambios permitieron discutir temas clave relacionados con multilateralismo, gobernanza económica y cooperación interregional.