Oficinas públicas cerrarán desde el mediodía los días 24 y 31 de diciembre

A través del <b>Decreto Ejecutivo No. 37, del 5 de diciembre de 2025, emitido por el Ministerio de Gobierno</b>, el cual establece un horario especial para los servidores públicos durante las fechas festivas de fin de año.De acuerdo con el decreto, <b>las oficinas públicas deberán laborar en su horario regular únicamente hasta las 12:00 del mediodía los días 24 y 31 de diciembre</b>, quedando prohibido que las entidades del Estado establezcan horarios distintos a los fijados en la norma.El documento señala que la decisión busca permitir que los funcionarios públicos puedan prepararse y compartir en familia durante la Nochebuena y el último día del año, celebraciones tradicionalmente arraigadas en la sociedad panameña.No obstante, <b>el decreto contempla excepciones </b>para aquellas instituciones que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deben mantenerse operativas. Entre ellas figuran los hospitales, clínicas y centros de salud del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); el Benemérito Cuerpo de Bomberos; el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).Además, se exceptúan de esta norma la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre; el Metro de Panamá; el Servicio Nacional de Migración; la Fuerza Pública; la Autoridad Aeronáutica Civil; Tocumen S. A.; la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, entre otras.También permanecerán operativas las entidades vinculadas al comercio internacional<b> </b>que presten servicios en recintos portuarios y aeroportuarios.En cuanto al sector bancario, el decreto establece que las instituciones financieras se regirán por lo dispuesto en la Resolución S.B.P. No. 124-006 del 4 de diciembre de 2006.