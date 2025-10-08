Ingresos del Canal de Panamá suben 14.4% en su año fiscal 2025

Durante el año fiscal 2025, el Canal de Panamá registró un total de 13,404 tránsitos, reflejando un aumento del 19.3% con relación al mismo período de 2024, cuando se registraron 11,240 tránsitos.De este total, 3,342 tránsitos correspondieron a buques neopanamax, mientras que 10,062 correspondieron a buques panamax.En cuanto al tonelaje, el Canal manejó un total de 489.1 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 15.6% con respecto al año fiscal 2024, cuando se registraron 423.1 millones de toneladas.De ese volumen, 253.6 millones de toneladas correspondieron a buques neopanamax, mientras que 235.5 millones correspondieron a la carga transitada en buques panamax.Entre los principales impulsores del crecimiento destacaron los segmentos de contenedores y gas licuado de petróleo (LPG), que mostraron un desempeño favorable durante el año.Por su parte, el segmento de graneleros continuó su proceso de recuperación, mientras que el de gas natural licuado (LNG) registró resultados por debajo de lo esperado, debido principalmente a los costos de flete en el mercado internacional.