AMP restablece licencias para suministro de combustible y reactiva la libre competencia en el sector marítimo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reabrió el mercado de suministro de combustibles y lubricantes a embarcaciones mediante la Resolución ADM No. 125-2025, firmada el 7 de octubre de 2025, que deroga la Resolución ADM No. 224-2019. Con esta decisión se restablecen los trámites para la expedición de nuevas licencias de operación y la inclusión de barcazas dedicadas al transporte y abastecimiento de combustible por equipo flotante.

La medida busca fortalecer la competitividad y dinamizar la reactivación económica del sector marítimo, considerado estratégico dentro de la Estrategia Marítima Nacional.

La AMP explicó que el levantamiento de las restricciones permitirá a las empresas interesadas presentar nuevamente sus solicitudes ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, conforme a los procedimientos y normas vigentes.

De acuerdo con la institución, la decisión responde al compromiso de fomentar un entorno de libre competencia y garantizar la transparencia en la adjudicación de licencias, aprovechando la posición geográfica privilegiada del país y la operación del Canal de Panamá, que genera una alta demanda de servicios de suministro a embarcaciones de comercio internacional.

Entre 2008 y 2018, la AMP había autorizado 26 licencias de operación para empresas dedicadas a esta actividad. Sin embargo, en 2019, durante la administración de Laurentino Cortizo, se suspendieron los permisos, limitando el acceso al mercado y restringiendo la libre competencia.