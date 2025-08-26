Canal de Panamá reportó 1.012 tránsitos en julio

En octubre, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pondrá en marcha un nuevo modelo de inspección de buques basado en riesgo, con el que la entidad busca modernizar los procesos de control, garantizar mayor eficiencia operativa y reforzar la seguridad en el tránsito de embarcaciones.Con la actualización de las inpecciones, la ACP abre la posibilidad a que ciertos buques puedan ser evaluados de forma digital. El objetivo es reducir tiempos de espera, simplificar el cumplimiento de normativas internacionales, abaratar costos de operación y, al mismo tiempo, garantizar la trazabilidad de las auditorías y minimizar el impacto ambiental de las operaciones.El nuevo sistema mantendrá la inspección física inicial para todos los buques que ingresen a aguas jurisdiccionales del Canal. Esa revisión, realizada por un arqueador o admeasurer de la ACP, tendrá una validez de un año.Para una implementación ordenada, la ACP anunció que realizará jornadas de capacitación para los agentes marítimos entre el 15 y el 19 de septiembre. En este periodo, los inspectores podrán conocer el sistema digital de reportes y el uso de la Ventanilla Única Marítima de Panamá, que será el canal oficial para remitir la información de inspecciones.Además, la entidad aclaró que entre octubre y diciembre se aplicará el periodo de transición a los nuevos lineamientos, ya que a partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio cumplir con la documentación e información requeridas para las inspecciones.