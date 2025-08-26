Canal de Panamá reportó 1.012 tránsitos en julio

El Canal de Panamá cerró el mes de julio con 1.012 tránsitos de buques interoceánicos, reflejando la relevancia creciente de los Neopanamax, que ya representan casi un tercio del tráfico total. Según el reporte mensual de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el promedio diario fue de 32,6 cruces, con un flujo que osciló entre 25 y 38 embarcaciones por día. Datos de la ACP revelados el 8 de agosto pasado, muestra que los buques de manga entre 91 y 107 pies, conocidos como “supers”, lideraron las cifras, con el tránsito con 569 cruces (56,2 % del total). Les siguieron los neopanamax (con 299 tránsitos, equivalentes al 29,5 %) y finalmente los buques menores de 91 pies de manga, que representaron el 14,2 % (144 cruces). El desempeño registrado detalla el informe marca la tendencia de los últimos años: el segmento neopanamax se consolida como pieza estratégica del comercio mundial y refuerza la importancia de la ampliación del Canal de Panamá inaugurada el 26 de junio de 2016. La ACP destacó que los tiempos promedio de tránsito se mantuvieron en 10,3 horas desde la entrada hasta la salida de la vía, mientras que el tiempo total en aguas canaleras promedió 20,8 horas.

Cupos de reserva

Según el informe los cupos de reserva mantuvieron un alto nivel de utilización en todas las categorías. En el caso de los neopanamax, la demanda superó la oferta disponible, alcanzando un uso del 120,9 % gracias a la habilitación de espacios adicionales mediante subastas. Los cupos para buques “supers” alcanzaron un nivel de ocupación del 98,7 %, mientras que los buques menores de 91 pies registraron un 87,8 %. Todos los 357 cupos de tránsito subastados fueron adjudicados, confirmando el interés de las navieras por asegurar el paso en fechas específicas.

Inspección de buques basado en riesgo