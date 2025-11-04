Meduca suspende desfiles del 4 de noviembre en Colón por mal tiempo, pero mantiene los del 5

La Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación (Meduca) de Colón informó que los desfiles patrios fueron suspendidos en la provincia este martes 4 de noviembre debido a las inestables condiciones climatológicas.

De acuerdo con el Meduca, la medida buscaba garantizar la seguridad de las delegaciones estudiantiles, gubernamentales y del público en general.

Meduca señaló que mantiene comunicación constante con el personal del Sistema Nacional de Protección Civil y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, atendiendo sus recomendaciones para salvaguardar a la comunidad educativa.

No obstante, los actos protocolares y desfiles correspondientes para este miércoles 5 de noviembre se desarrollarán con normalidad dentro del marco de las celebraciones patrias, precisó el comunicado.

El Meduca exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde se anunciarán oportunamente las decisiones y medidas adoptadas.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de los estudiantes y con el fortalecimiento de los valores cívicos y patrióticos que caracterizan al pueblo panameño.