Gabinete aprueba compra de helicóptero para el SENAN

El Consejo de Gabinete autorizó la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC) para el suministro de un helicóptero de uso mixto modelo AW169, serie 69009, equipado con motores Pratt & Whitney PW210A, destinado al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

El costo de la aeronave asciende a $10,197,440, según informó la Presidencia de la República.

De acuerdo con lo expuesto ante el Gabinete, el SENAN enfrenta una disminución de sus capacidades operativas para atender los requerimientos de seguridad, situación que impacta principalmente a su flota de helicópteros, indispensable para misiones de ayuda humanitaria, seguridad ciudadana y apoyo social en comunidades de difícil acceso.

Con la incorporación del helicóptero AW169, el Estado panameño busca fortalecer la presencia institucional y el desarrollo nacional, especialmente mediante operaciones humanitarias en zonas apartadas y vulnerables. La adquisición permitirá reforzar las capacidades operativas del SENAN en los ejes de seguridad ciudadana, asistencia humanitaria y desarrollo social.

Durante la sesión del Consejo de Ministros también se destacó la rentabilidad de la aeronave, al contar con aviónica de última generación que optimiza las operaciones en vuelo visual e instrumental, además de ofrecer ventajas en consumo de combustible y costos de mantenimiento.

Asimismo, se resaltó que estos medios aéreos permitirán realizar evacuaciones médicas de urgencia en áreas donde la geografía agreste o las condiciones climáticas adversas limitan el uso de otros equipos, convirtiéndose en un recurso clave para salvaguardar la vida y la integridad de la población.

Finalmente, se concluyó que la adquisición del helicóptero contribuirá a reforzar la seguridad y la atención ciudadana en todo el país, al facilitar el traslado rápido de personal de emergencia, la evacuación de personas en riesgo, la respuesta inmediata ante desastres naturales y una mayor presencia del Estado en comunidades de difícil acceso.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que se mantiene activa la Operación Centinela en el cordón fronterizo con Colombia, con el despliegue de 350 unidades.

En la cabecera del río Membrillo, una patrulla que realizaba labores de vigilancia sostuvo un contacto con un grupo de sujetos, quienes realizaron detonaciones al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, se ubicaron y destruyeron tres minas antipersonales tipo “quiebra pata” en las inmediaciones de la base binacional de La Hoya, así como otras tres cerca de Alto Limón, lo que representa un alto riesgo para la población y el personal que opera en la zona.