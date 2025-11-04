México critica la ruptura diplomática de Perú tras otorgar asilo a Bettsy Chávez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes a la decisión del Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con su país, tras el asilo otorgado a Bettsy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo.

“Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina. No obstante, aclaró que las relaciones consulares y comerciales continúan activas.

Sheinbaum indicó que México no ha roto vínculos con Lima y que su Gobierno “esperará la notificación formal” de la medida. Recordó además que la única ruptura diplomática reciente de México fue con Ecuador, tras el asalto policial a su embajada en Quito.

La presidenta explicó que el asilo concedido a Chávez se fundamenta en motivos humanitarios y políticos, vinculados a la “detención injusta” de Castillo en 2022. “Se trató de una situación política prolongada y marcada por la discriminación hacia ciertos sectores en la clase política peruana”, afirmó.