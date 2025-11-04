México critica la ruptura diplomática de Perú tras otorgar asilo a Bettsy Chávez

El subsecretario para América del Norte, <b>Roberto Velasco Álvarez</b>, recordó que México tiene una 'larga y reconocida tradición de asilo diplomático', amparada por el Derecho internacional.'El Estado que otorga el asilo es el que determina si se trata de un caso de persecución política', señaló. Velasco defendió la decisión mexicana como un acto <b>pacífico, humanitario y conforme a las normas internacionales</b>, y rechazó la medida del gobierno peruano.Aun así, subrayó que <b>la amistad entre los pueblos de México y Perú permanece</b>, y que los consulados continuarán brindando asistencia a los ciudadanos mexicanos en territorio peruano. 'Seguiremos la instrucción de la presidenta de mantener viva la tradición humanista de México', concluyó.