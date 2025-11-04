Casa Blanca niega exclusión de los demócratas en las sesiones sobre la ofensiva antidroga en el Caribe

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la tarde de este martes 4 de noviembre la transparencia de la administración del presidente Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos respecto a las operaciones contra las narcolanchas al sur del Mar Caribe.

En respuesta a una pregunta sobre la exclusión de legisladores demócratas en ciertas sesiones informativas, Leavitt afirmó que la administración Trump informó al Congreso sobre esos ataques en ocho ocasiones y que los demócratas han estado presentes.

Para refrendar la colaboración bipartidista y la información continua, Leavitt señaló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estará mañana miércoles 5 de noviembre en el Capitolio para informar al llamado “Grupo de 12”, en el cual también hay demócratas.

La vocera enfatizó el compromiso de la Casa Blanca con la lucha contra el narcotráfico y la cooperación con los legisladores.

“Los senadores tienen que entender cuáles son estas operaciones contra narcotraficantes. Con mucho gusto, vamos a hablarles... pero hemos sido increíblemente transparentes”, recordó.

Las declaraciones de Leavitt se producen en el contexto de la creciente campaña militar en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

Trump ordenó el despliegue de buques de asalto y anfibios en la zona sur del Mar Cariba, además de un grupo de aviones, entre ellos los B52 y F35.

Además, se desplaza a la zona el portaaviones Gerald Ford, el más grande la flota a Estados Unidos para seguir con las operaciones contra los cárteles venezolanos, los cuales la administración Trump designó como grupos terroristas.