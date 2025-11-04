Casa Blanca niega exclusión de los demócratas en las sesiones sobre la ofensiva antidroga en el Caribe

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/karoline-leavitt" target="_blank">La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt</a>, defendió la tarde de este martes 4 de noviembre la transparencia de la administración del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">presidente Donald Trump</a> ante el Congreso de Estados Unidos respecto a las operaciones contra las narcolanchas al sur del Mar Caribe.En respuesta a una pregunta sobre la exclusión de legisladores demócratas en ciertas sesiones informativas, Leavitt afirmó que la administración Trump informó al Congreso sobre esos ataques en ocho ocasiones y que los demócratas han estado presentes. <b>Para refrendar la colaboración bipartidista y la información continua, Leavitt señaló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estará mañana miércoles 5 de noviembre en el Capitolio para informar al llamado 'Grupo de 12', en el cual también hay demócratas.</b>La vocera enfatizó el compromiso de la Casa Blanca con la lucha contra el narcotráfico y la cooperación con los legisladores.'Los senadores tienen que entender cuáles son estas operaciones contra narcotraficantes. Con mucho gusto, vamos a hablarles... pero hemos sido increíblemente transparentes', recordó.Las declaraciones de Leavitt se producen en el contexto de la creciente campaña militar en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.<b>Trump ordenó el despliegue de buques de asalto y anfibios en la zona sur del Mar Cariba, además de un grupo de aviones, entre ellos los B52 y F35.</b>Además, se desplaza a la zona el portaaviones Gerald Ford, el más grande la flota a Estados Unidos para seguir con las operaciones contra los cárteles venezolanos, los cuales la administración Trump designó como grupos terroristas.