Trump notificará al Congreso sobre operaciones militares contra el narcotráfico

El presidente Donald Trump reveló la tarde de este miércoles 22 de octubre que notificará al Congreso de Estados Unidos sobre posibles ataques de los soldados estadounidenses en suelo extranjero.

Trump indicó que informará al Congreso sobre las acciones que se están llevando a cabo, aunque insistió en que no tienen la obligación de hacerlo. “Tenemos que hacerlo para salvar vidas”, dijo.

La administración Trump tiene desplegado desde finales del mes de agosto al sur del Mar Caribe una flota de buques, soldados, submarinos y aviones para detener el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos.

De acuerdo con Estados Unidos, el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos está liderado por los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que son liderados por Nicolás Maduro.

Para la administración Trump, el Tren de Aragua y Los Soles son grupos terroristas que envenenan a los estadounidenses y destruyen hogares.

El mandatario en una reunión en la Casa Blanca, conjuntamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que su administración está tomando medidas drásticas para combatir el tráfico de drogas, calificándolo de un grave problema de seguridad nacional.

Trump advirtió a los periodistas sobre una supuesta reducción del tráfico de “drogas por mar” y advirtió que las autoridades están “totalmente preparadas” para actuar con firmeza contra quienes intenten ingresar drogas por tierra.

Además, anticipó que los traficantes buscarán nuevas rutas ante el éxito de las medidas marítimas.

“Tenemos autoridad legal”, afirmó el expresidente, justificando las operaciones como una respuesta directa al alarmante número de muertes relacionadas con las drogas en el país.

“Mataron a 300,000 personas el año pasado con drogas. Eso te da autoridad legal. Tenemos un problema de seguridad nacional”, declaró.

Rubio, por su lado, respaldó las afirmaciones de Trump, haciendo hincapié en que las operaciones se realizan en aguas internacionales contra las embarcaciones de droga.

“Si la gente quiere dejar de ver narcolanchas explotar, dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, sentenció Rubio, quien describió las embarcaciones como vehículos de hostilidades destinados a inundar el país con sustancias peligrosas.