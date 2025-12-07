¿Mediará o no Panamá el conflicto entre Venezuela y EE.UU.?: vicecanciller Hoyos aclara estatus

<b><a href="/tag/-/meta/arturo-hoyos">El vicecanciller panameño Arturo Hoyos </a></b>aclaró este domingo el estatus que tendría Panamá, como país mediador o no, frente a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos (EE.UU.)Hoyos utilizó su red social X para referirse al tema luego de varias reacciones tras la entrevista que concediera a la agencia EFE, en los márgenes del Foro de Doha, y que fue titulada como: <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-ofrece-mediar-entre-ee-uu-y-venezuela-y-acoger-temporalmente-a-ciertas-personas-GP18173063">Panamá ofrece mediar entre EE.UU y Venezuela y 'acoger' temporalmente 'a ciertas personas'. </a></b><i><b>'Frente a titulares que dicen que declaré que Panama se ofrecía como mediador, eso no fue exactamente así. El contenido de mi entrevista con EFE es bastante claro. No dije que seriamos mediador sino que somos un pais mediador por naturaleza'</b></i>, escribió el canciller. Añadió que<i><b> 'Panamá apoya al presidente electo, Edmundo Gonzalez, y lo que podamos hacer para facilitar el proceso para que esa voluntad popular venezolana sea respetada así haremos, incluyendo dar asilo temporal a miembros del régimen si fuera necesario. Pro Mundi Beneficio'. </b></i>