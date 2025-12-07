¿Mediará o no Panamá el conflicto entre Venezuela y EE.UU.?: vicecanciller Hoyos aclara estatus

El vicecanciller panameño Arturo Hoyos aclaró este domingo el estatus que tendría Panamá, como país mediador o no, frente a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos (EE.UU.) Hoyos utilizó su red social X para referirse al tema luego de varias reacciones tras la entrevista que concediera a la agencia EFE, en los márgenes del Foro de Doha, y que fue titulada como: Panamá ofrece mediar entre EE.UU y Venezuela y “acoger” temporalmente “a ciertas personas”. “Frente a titulares que dicen que declaré que Panama se ofrecía como mediador, eso no fue exactamente así. El contenido de mi entrevista con EFE es bastante claro. No dije que seriamos mediador sino que somos un pais mediador por naturaleza”, escribió el canciller. Añadió que “Panamá apoya al presidente electo, Edmundo Gonzalez, y lo que podamos hacer para facilitar el proceso para que esa voluntad popular venezolana sea respetada así haremos, incluyendo dar asilo temporal a miembros del régimen si fuera necesario. Pro Mundi Beneficio”.

Canal

Durante la entrevista con EFE, el vicecanciller se mostró con “mucha preocupación de que algo pudiera pasar” tanto en su país como en la región, de darse un conflicto real entre Venezuela y EE.UU., ya que puede “desestabilizar y afectar a todos”. Reconoció que el Canal es el mayor “activo del mundo” y por tanto “el mundo entero tiene que asegurarse de protegerlo”, en caso de que se vea afectado de alguna manera por las tensiones en el Caribe.

Cierre de espacio aéreo

Las declaraciones del vicecanciller panameño se dan en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en los últimos días, que han estado marcada principalmente por una mayor presencia militar estadounidense en la región y la emisión de advertencias de aviación por parte de Washington. El gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, emitió una advertencia a pilotos y aerolíneas para que consideraran el espacio aéreo venezolano y sus alrededores como “cerrado en su totalidad” para operaciones, citando preocupaciones de seguridad. Esta advertencia llevó a que varias aerolíneas internacionales (se mencionan al menos 12) suspendieran sus vuelos hacia o desde Venezuela, afectando significativamente la conectividad del país (se reporta una pérdida de alrededor del 60% de los vuelos internacionales). Caracas calificó la medida como un acto hostil, unilateral y arbitrario que viola su soberanía aérea y el derecho internacional. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano incluso revocó concesiones de tráfico aéreo a las aerolíneas que suspendieron sus operaciones.

Acciones militares

También ha habido un despliegue sostenido y significativo de fuerzas armadas estadounidenses cerca de las costas venezolanas, incluyendo buques de guerra, submarinos de ataque nuclear y portaaviones (como el USS Gerald Ford). Washington enmarcó estas operaciones (denominadas “Operación Lanza del Sur”) bajo el argumento de combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales en el Caribe. Sin embargo, Caracas interpretó este despliegue como una “amenaza colonialista” y un intento de desestabilización, intensificando sus propios ejercicios militares y denunciando la situación ante organismos multilaterales (como la OACI y la ONU).

Contacto político