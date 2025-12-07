Panamá ofrece mediar entre EE.UU y Venezuela y “acoger” temporalmente “a ciertas personas”

Ante una eventual acción estadounidense en Venezuela y con la presencia militar reforzada de Washington en el Caribe, el vicecanciller se mostró con 'mucha preocupación de que algo pudiera pasar' tanto en su país como en la región, ya que puede 'desestabilizar y afectar a todos'.Según el vicecanciller el Canal es el mayor 'activo del mundo' y por tanto 'el mundo entero tiene que asegurarse de protegerlo', en caso de que se vea afectado de alguna manera por las tensiones en el Caribe.<i><b>'Con respecto del Canal de Panamá, yo creo que los Estados Unidos es el país posiblemente más interesado en que no haya ningún tipo de interrupción en el Canal de Panamá. Y es nuestro trabajo asegurarnos de que seguimos trabajando dentro del Canal con esa neutralidad que nos obliga y sobre la cual tenemos una convicción muy profunda'</b></i><i>, </i>aseveró.Y apuntó que no cree que se vaya a ver 'ningún tipo de disrupción a causa de un conflicto bélico', dado que 'las consecuencias de un canal digamos limitado, cerrado se sienten en todos lados'.De hecho, para Panamá - al que el Canal aporta 'cerca de 3.000 millones de dólares a las arcas del Estado todos los años'- es una fuente 'importantísima para el financiamiento de nuestros propios proyectos', por lo que cualquier 'potencial interrupción en eso sería complicadísima para nosotros'.