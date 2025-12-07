Panamá ofrece mediar entre EE.UU y Venezuela y “acoger” temporalmente “a ciertas personas”

Panamá se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para lo que podría “acoger a ciertas personas del régimen venezolano”, afirmó en una entrevista a EFE el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos.

“Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente (de Panamá, José Raúl) Mulino Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal”, afirmó en los márgenes del Foro de Doha, que termina este domingo en la capital catarí.

Panamá anunció este septiembre que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas solamente por temas migratorios, después de que el año pasado quedaran en suspenso tras el cuestionamiento que Mulino hizo a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, en las que Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Además, el país caribeño sufre una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.