Trump asegura que cada lancha destruida cerca de la costa de Venezuela ‘puede matar a 25 mil estadounidenses’

El presidente Donald Trump defendió nuevamente este jueves 9 de octubre las operaciones militares de Estados Unidos en el Mar Caribe.

Trump en el marco de una reunión con su gabinete aseguró que las acciones han resultado en una notable disminución del tráfico marítimo de narcóticos.

El mandatario afirmó que los esfuerzos en la región están teniendo un impacto directo en la cantidad de drogas que llegan a Estados Unidos.

Además, el presidente estadounidense destacó el peligro y el volumen de narcóticos que son interceptados en la región del Caribe, en donde hay desplegados más de 17 buques, entre ellos tres anfibios, más de 4,500 marinos, dos submarinos y varios aviones, entre ellos 10 F35B.

“Poco a poco, como saben, está bajando el transporte de drogas por mar”, declaró Trump.

El mandatario subrayó la importancia de la interdicción de las embarcaciones de los cárteles al enfatizar la letalidad de la carga que transportan.

Trump, quien declaró grupo terrorista al cártel venezolanos de Los Soles, utilizó una cifra impactante para ilustrar la gravedad de cada decomiso: “Cada una de estas embarcaciones que destruimos puede matar a 25 mil estadounidenses”.

Aunque no se proporcionaron datos específicos sobre el volumen de drogas o el marco de tiempo de la reducción, Trump hizo hincapié en el compromiso de su administración para combatir el tráfico de estupefacientes en las rutas marítimas, especial las manejadas por el cártel de Los Soles, que es liderado por Nicolás Maduro.

Por Maduro, se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura para presentarse ante un tribunal en la ciudad de Nueva York.