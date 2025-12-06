Panamá lista su primera emisión en colones costarricenses

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) registró este 4 de diciembre la primera emisión en colones costarricenses realizada desde Panamá, un hito para el mercado de valores del país. La transacción también se convierte en la primera emisión en una moneda extranjera listada en Latinex.

La operación corresponde a la Serie Senior AB del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), por hasta 25 mil millones de colones (unos $51.2 millones), y abre la puerta a nuevas estructuras transfronterizas para emisores e inversionistas regionales.

Mediante un comunicado de prensa, Latinex destacó que este avance fortalece la conexión entre mercados y promueve instrumentos que impulsen la diversificación, competitividad y crecimiento del ecosistema bursátil panameño y latinoamericano.

La entidad subrayó que la emisión en colones demuestra el potencial de Panamá para atraer operaciones internacionales y facilitar la participación de inversionistas de distintos países. La compañía continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la integración bursátil y modernicen el mercado de valores de la región.