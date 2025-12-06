Panamá lista su primera emisión en colones costarricenses

La <b><a href="/tag/-/meta/bolsa-latinoamericana-de-valores-latinex-">Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex)</a></b> registró este 4 de diciembre la <b>primera emisión en colones costarricenses realizada desde Panamá</b>, un hito para el mercado de valores del país. La transacción también se convierte en la <b>primera emisión en una moneda extranjera </b>listada en Latinex.La operación corresponde a la Serie Senior AB del<a href="/tag/-/meta/bladex-banco-latinoamericano-de-comercio-exterior"> Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)</a>, por hasta 25 mil millones de colones<b> (unos $51.2 millones)</b>, y abre la puerta a nuevas estructuras transfronterizas para emisores e inversionistas regionales.Mediante un comunicado de prensa, Latinex destacó que este avance fortalece la conexión entre mercados y promueve instrumentos que impulsen la<b> diversificación, competitividad y crecimiento del ecosistema bursátil panameño y latinoamericano</b>.La entidad subrayó que <b>la emisión en colones demuestra el potencial de Panamá para atraer operaciones internacionale</b>s y facilitar la participación de inversionistas de distintos países. La compañía continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la integración bursátil y modernicen el mercado de valores de la región.