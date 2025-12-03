Deuda pública panameña atrae a inversionistas internacionales

La deuda pública del Gobierno de Panamá ha creado un éxito en la atracción de capital internacional. Este logro se atribuye en gran medida al enlace con Euroclear, conocido como el “iLink”, que permite la internacionalización de las emisiones locales, así lo confirmó Lerzy Batista, vicepresidenta senior Comercial de Latinex. Durante un encuentro con medios especializados en economía de Europa y América Latina, Batista explicó, este martes, que el iLink actúa como un enlace internacional que permite que las emisiones de valores panameños sean adquiridas por inversionistas de cualquier parte del mundo. Confesó que actualmente, más de $9,000 millones en valores panameños locales (bajo regulación panameña o Panamá law) pueden ser adquiridos por inversionistas internacionales.

Fases del programa

Según la ejecutiva de Latinex, el programa se inició con tres fases, comenzando con títulos de gobierno y cuasigobierno. La fase dos, aperturada en 2024, incluyó títulos corporativos, multilaterales y supranacionales, sumando más de $75 millones en este segmento. La fase tres, pendiente, buscará la internacionalización de acciones y fondos de inversión panameños. Para Batista, un beneficio clave de la conexión con Euroclear es que Panamá es el único país de la región (en comparación con México, Argentina, Chile y Perú) que mantiene este enlace en dólares americanos, que es su moneda de curso legal. Además, comentó que la plataforma permite la posibilidad de generar emisiones en otras monedas fuertes como euros, yenes o libras esterlinas.

La ejecutiva de Latinex ofreció un ejemplo práctico del impacto del iLink con el Pabono 31 emitido en 2021. “La República emitió localmente $1,250 millones. Y la pregunta más común que nos hacía era que en Panamá no hay tantos panameños para comprar $1,250 millones... Pero gracias a la Ilin, gracias a esta relación, el 54% de esta emisión la adquirieron los internacionales”, destacó. Batista contó que este ejemplo subraya cómo el acceso al mercado global ha permitido a Panamá expandir y diversificar su base de inversionistas, que ahora incluye participantes de Europa, Asia y América Latina, buscando mayor liquidez y bursatilidad.