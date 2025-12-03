Deuda pública panameña atrae a inversionistas internacionales

También destacó que el volumen de negociación de las emisiones de la República de Panamá ha mostrado un gran dinamismo en el último año, superando los $8,000 millones hasta la fecha, superando los $7,000 millones del año anterior.Recalcó que 'el éxito de la internacionalización, que lleva más de 10 años en el caso de la deuda de la República, está ligado a la confianza del país y a su estabilidad'. Batista indicó que la conectividad internacional es vista como la única forma de lograr una mayor eficiencia en un mercado pequeño. <i><b>'Panamá se consolida como un foco de mercados de capitales y un hub regional, atrayendo emisores de países como Ecuador y Guatemala, y promoviendo emisiones temáticas como bonos sostenibles y bonos azules',</b></i> aseveró.