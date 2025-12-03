Operación Nodriza sacude al Partido Popular a una semana de sus elecciones internas

Luego de la captura de César Caicedo en la operación Nodriza, activada en el 2023, contra operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, el Partido Popular (PP) sufre una convulsión interna a una semana de sus elecciones.

Se conoció que el hijo de César Caicedo, que lleva su mismo nombre, y su sobrino, Erick Caicedo, están corriendo para ocupar la vicepresidencia y la tercera subsecretaría del PP, dos cargos importantes dentro del colectivo.

Ambos están en la nómina del actual subsecretario general del Partido Popular, Cirilo Salas, que además de buscar la reelección en este cargo, también aspira a la presencia del partido.

Esto significa que si Salas gana las próximas elecciones César Caicedo sería el vicepresidente del Partido Popular y su primo Erick Caicedo fungirá como tercer subsecretario del partido.

De ganar los dos puestos lo más probable es que Salas se mantenga como secretario general y le conceda la presidencia del colectivo a César Caicedo.

A pesar de la información, Salas y su equipo han tratado de minimizar la situación.

A pesar de que sus seguidores hacen todo lo posible para distanciar a Salas de los Caicedo, de acuerdo con miembros de este partido, tando César Caicedo padre, su hijo César Caicedo y Erick Caicedo llegaron al colectivo político de la mano de Cirilo Salas.

Por el momento, ni Cirilo Salas ni César Caisedo hijo ni su primo Erick Caicedo han salido a dar declaraciones sobre la detención de César Caicedo padre y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.