Operación Nodriza sacude al Partido Popular a una semana de sus elecciones internas

Luego de la captura de César Caicedo en la operación Nodriza, activada en el 2023, contra operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, el <a href="/tag/-/meta/partido-popular">Partido Popular </a>(PP) <b>sufre una convulsión interna a una semana de sus elecciones.</b><b>Se conoció que el hijo de César Caicedo</b>, que lleva su mismo nombre, y su sobrino, <b>Erick Caicedo,</b> están corriendo para ocupar la vicepresidencia y la tercera subsecretaría del PP, dos cargos importantes dentro del colectivo.Ambos están en la nómina del actual subsecretario general del Partido Popular, <b>Cirilo Salas</b>, <b>que además de buscar la reelección en este cargo, también aspira a la presencia del partido</b>.Esto significa que si Salas gana las próximas elecciones César Caicedo sería el vicepresidente del Partido Popular y su primo Erick Caicedo fungirá como tercer subsecretario del partido.De ganar los dos puestos lo más probable es que Salas se mantenga como secretario general y le conceda la presidencia del colectivo a César Caicedo.A pesar de la información, Salas y su equipo han tratado de minimizar la situación. A pesar de que sus seguidores hacen todo lo posible para distanciar a Salas de los Caicedo, de acuerdo con miembros de este partido, tando <b>César Caicedo padre, su hijo César Caicedo y Erick Caicedo llegaron al colectivo político de la mano de Cirilo Salas</b>.Por el momento, ni Cirilo Salas ni César Caisedo hijo ni su primo Erick Caicedo han salido a dar declaraciones sobre la detención de César Caicedo padre y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.