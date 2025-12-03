Trump niega nuevo contacto con Maduro y acusa a Venezuela de enviar no solo droga, sino también pandilleros a Estados Unidos

Para el presidente Donald Trump, la salida de Nicolás Maduro de Venezuela se logrará con mucho más que la campaña de presión militar al sur del Mar Caribe.

-¿A tenido contacto con Nicolás Maduro, funciona la campaña de presión?

-Esto va muchos más allá de eso. Hablamos brevemente y hablamos de un par de cosas.

“Ya veremos que sucede”, insistió Trump, quien habló con Maduro por menos de 15 minutos este 21 de noviembre.

Durante esa conversación Trump le dio un ultimátum para que Maduro dejara el poder. Ese plazo venció este viernes 28 de noviembre.

Sin embargo, Maduro no ha confirmado la conversación telefónica ni tampoco aceptó que pidió una amnistía para él y 100 personas más de su entorno, en la que se incluyen a familiares y algunos militares.

El mandatario le comentó a los reporteros en el Salón Oval este 3 de diciembre que en verdad Venezuela envía droga a Estados Unidos.

No obstante, en años anteriores Maduro y su grupo estaban enviando personas, incluso delincuentes y enfermos mentales, a Estados Unidos. “Vaciaron sus cárceles y nos enviaron asesinos, narcotraficantes y pandilleros”, insistió.

En este momento Trump dijo que Estados Unidos estaba siendo manejado por gente estúpida en una clara alusión a la administración del expresidente Joe Biden.

Trump negó a los reporteros que haya hablado nuevamente con Maduro.