Redadas de migrantes en pleno Mundial 2026: La advertencia del Gobierno de Trump

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial de fútbol de la FIFA </a>que el país acogerá en 2026, según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.'<i>Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país</i>', aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.'<i>Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad</i>', subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que '<i>seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano</i>'.La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración Trump.