Redadas de migrantes en pleno Mundial 2026: La advertencia del Gobierno de Trump

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA que el país acogerá en 2026, según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración Trump.