Estados Unidos dará prioridad a visas para panameños que viajen al Mundial 2026

Tras la clasificación directa de la Selección de Panamá al Mundial 2026, ha aumentado el interés de los fanáticos por conocer costos, logística y requisitos migratorios para viajar a apoyar a la “Sele”. Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, anunció que la embajada dará prioridad a los panameños que soliciten visa con el propósito de asistir al torneo de fútbol.

El diplomático explicó que recientemente el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio conversaron en la Casa Blanca con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y uno de los puntos abordados fue facilitar los trámites a quienes deseen viajar al Mundial.

“Vamos a dar prioridad a las personas que están aplicando para una visa para ir a ver el Mundial. Sabemos que muchos panameños estarán entusiasmados en aplicar para viajar a apoyar a Panamá. No creo que se sepa aún en qué país —Estados Unidos, Canadá o México— jugará la selección, pero estamos dispuestos a priorizar a quienes soliciten la visa con ese fin”, afirmó.

El embajador añadió que la misión diplomática estadounidense también está colaborando con otros países de la región para atender la alta demanda esperada por el evento deportivo.