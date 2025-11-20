Estados Unidos dará prioridad a visas para panameños que viajen al Mundial 2026

Tras la clasificación directa de la Selección de Panamá al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, ha aumentado el interés de los fanáticos por conocer costos, logística y requisitos migratorios para viajar a apoyar a la 'Sele'. Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos en Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-cabrera">Kevin Cabrera</a></b>, anunció que la embajada dará prioridad a los panameños que soliciten visa con el propósito de asistir al torneo de fútbol.El diplomático explicó que recientemente el presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> y el secretario <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b> conversaron en la Casa Blanca con el presidente de la FIFA, <b><a href="/tag/-/meta/gianni-infantino">Gianni Infantino</a></b>, y uno de los puntos abordados fue facilitar los trámites a quienes deseen viajar al Mundial.<i>'Vamos a dar prioridad a las personas que están aplicando para una visa para ir a ver el Mundial. Sabemos que muchos panameños estarán entusiasmados en aplicar para viajar a apoyar a Panamá. No creo que se sepa aún en qué país —Estados Unidos, Canadá o México— jugará la selección, pero estamos dispuestos a priorizar a quienes soliciten la visa con ese fin', </i>afirmó. El embajador añadió que la misión diplomática estadounidense también está colaborando con otros países de la región para atender la alta demanda esperada por el evento deportivo.