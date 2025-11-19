Panamá al Mundial 2026: El mundo celebra su histórica clasificación

Panamá celebra en casa y recibe reconocimiento internacional por una hazaña que quedará marcada en la historia del fútbol del país tras lograr su pase directo al Mundial 2026. Esta será la segunda participación de la selección panameña en un Mundial, luego de su debut histórico en Rusia 2018, donde sorprendieron al mundo al competir por primera vez en esta prestigiosa competencia internacional de fútbol.

Las reacciones globales a la victoria

La clasificación de Panamá al Mundial 2026 ha generado felicitaciones y reconocimiento a nivel internacional, desde organismos deportivos hasta equipos de fútbol y medios de comunicación. FIFA fue una de las primeras en extender sus felicitaciones: “¡Panamá jugará la #CopaMundialFIFA por segunda vez en su historia!”. El Olympique de Marsella, club donde juega el panameño Amílcar Amir Murillo, también celebró el logro de la selección. “¡Felicitamos a toda nuestra gente de Panamá por la clasificación al Mundial 2026. Marsella y Panamá, un solo corazón!”, publicaron en sus redes sociales. La cadena ESPN Centroamérica destacó el esfuerzo de la selección y su histórico logro: “Y UN DÍA VOLVIÓ. Panamá hizo su tarea ante El Salvador y, con el resultado en Ciudad de Guatemala, los canaleros sellaron boleto a su segundo Mundial en la historia. El sueño mundialista ahora es una realidad para los de Thomas Christiansen.” Finalmente, el Paris Saint-Germain se sumó a las felicitaciones: “¡Felicitaciones Panamá por la clasificación a la próxima Copa del Mundo!”, escribieron en sus redes sociales.

La visión de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la clasificación de Panamá al Mundial 2026 con un mensaje publicado en sus redes sociales, destacando el logro obtenido por la Selección Nacional tras su contundente victoria 3-0 frente a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El máximo dirigente del fútbol mundial no solo felicitó a la selección canalera, sino que subrayó el notable desarrollo que ha mostrado el fútbol panameño en los últimos años y su creciente presencia dentro de la región. Sus palabras se viralizaron rápidamente entre los fanáticos. En su publicación, el presidente de la FIFA recordó la primera participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA en Rusia 2018 y destacó el impacto de esta segunda clasificación rumbo al 2026: “Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América. Es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia, organizado por sus vecinos de la Concacaf.” Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por los panameños, quienes ven en este reconocimiento una señal del crecimiento y la proyección internacional del fútbol nacional.