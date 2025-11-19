Panamá al Mundial 2026: El mundo celebra su histórica clasificación

El presidente de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">FIFA</a>, <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gianni-infantino">Gianni Infantino</a>, celebró la clasificación de Panamá al <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a> con un mensaje publicado en sus redes sociales, destacando el logro obtenido por la Selección Nacional tras su contundente victoria 3-0 frente a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.El máximo dirigente del fútbol mundial no solo felicitó a la selección canalera, sino que subrayó el notable desarrollo que ha mostrado el fútbol panameño en los últimos años y su creciente presencia dentro de la región. Sus palabras se viralizaron rápidamente entre los fanáticos.En su publicación, el presidente de la FIFA recordó la primera participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA en Rusia 2018 y destacó el impacto de esta segunda clasificación rumbo al 2026:'Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América. Es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia, organizado por sus vecinos de la Concacaf.'Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por los panameños, quienes ven en este reconocimiento una señal del crecimiento y la proyección internacional del fútbol nacional.