Así ve Gianni Infantino a Panamá tras su clasificación histórica al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la clasificación de Panamá al Mundial 2026 con un mensaje publicado en sus redes sociales, destacando el logro obtenido por la Selección Nacional tras su contundente victoria 3-0 frente a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El máximo dirigente del fútbol mundial no solo felicitó a la selección canalera, sino que subrayó el notable desarrollo que ha mostrado el fútbol panameño en los últimos años y su creciente presencia dentro de la región. Sus palabras se viralizaron rápidamente entre los fanáticos.

Esto es lo que piensa Gianni Infantino de la Selección de Panamá