“Bienvenidos, Canaleros”: Presidente de la FIFA felicita a Panamá por su pase al Mundial 2026

<i>'Les damos nuevamente la bienvenida a los canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Fue muy emocionante verlos debutar en la edición de Rusia 2018. Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América. Es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia organizado por sus vecinos de la CONCACAF. ¡Felicidades!',</i> expresó Infantino.El mensaje también resaltó el valor simbólico que tiene para toda la región ver a Panamá diciendo presente en un Mundial organizado por tres países de la CONCACAF. Para la selección dirigida por Thomas Christiansen, este reconocimiento llega como un impulso extra en medio del la fiesta nacional que todavía se vive en las calles, donde la alegría, los pitos y las banderas siguen recordando que el país entero está celebrando este logro histórico.