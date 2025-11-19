“Bienvenidos, Canaleros”: Presidente de la FIFA felicita a Panamá por su pase al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio la bienvenida a la selección de Panamá a través de sus redes sociales tras su clasificación al Mundial 2026, obtenida la noche del martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la Selección Nacional selló un histórico triunfo 3-0 sobre El Salvador.

Infantino no solo felicitó al equipo, sino que destacó el crecimiento sostenido que ha tenido el fútbol panameño en los últimos años y el papel cada vez más protagónico del país dentro de la región. Su mensaje se convirtió rápidamente en tendencia entre los aficionados, quienes celebraron que el máximo dirigente del fútbol mundial reconociera el esfuerzo de “La Sele”.