PANAMÁ

“Bienvenidos, Canaleros”: Presidente de la FIFA felicita a Panamá por su pase al Mundial 2026

Gianni Infantino aplaude la clasificación de Panamá al Mundial 2026.
Gianni Infantino aplaude la clasificación de Panamá al Mundial 2026. EFE/ Bienvenido Velasco
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 06:53
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó públicamente a la selección de Panamá tras su clasificación al Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio la bienvenida a la selección de Panamá a través de sus redes sociales tras su clasificación al Mundial 2026, obtenida la noche del martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la Selección Nacional selló un histórico triunfo 3-0 sobre El Salvador.

Infantino no solo felicitó al equipo, sino que destacó el crecimiento sostenido que ha tenido el fútbol panameño en los últimos años y el papel cada vez más protagónico del país dentro de la región. Su mensaje se convirtió rápidamente en tendencia entre los aficionados, quienes celebraron que el máximo dirigente del fútbol mundial reconociera el esfuerzo de “La Sele”.

“Les damos nuevamente la bienvenida a los canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Fue muy emocionante verlos debutar en la edición de Rusia 2018. Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América. Es muy especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia organizado por sus vecinos de la CONCACAF. ¡Felicidades!”, expresó Infantino.

El mensaje también resaltó el valor simbólico que tiene para toda la región ver a Panamá diciendo presente en un Mundial organizado por tres países de la CONCACAF. Para la selección dirigida por Thomas Christiansen, este reconocimiento llega como un impulso extra en medio del la fiesta nacional que todavía se vive en las calles, donde la alegría, los pitos y las banderas siguen recordando que el país entero está celebrando este logro histórico.

