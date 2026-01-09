Trump convoca a petroleras mundiales a la Casa Blanca para abordar el petróleo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tarde de este viernes 9 de enero que las principales compañías petroleras del mundo sostendrán una reunión en la Casa Blanca, centrada casi exclusivamente en el petróleo venezolano y en la relación a largo plazo entre ambos países.

De acuerdo con una publicación del mandatario en su red Truth Social, el encuentro está previsto para las 2:30 p.m. y ha generado una alta expectativa entre los actores del sector energético.

Trump señaló que el interés ha sido tan grande que, de haberse completado el salón de eventos de la Casa Blanca, este habría estado completamente lleno.

El presidente explicó que, aunque no todas las compañías podrán ser atendidas en esta jornada, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, continuarán las reuniones con representantes de la industria petrolera durante la próxima semana. Según Trump, existe un contacto permanente y diario con las empresas involucradas.

Trump subrayó que el eje principal de la reunión será la discusión sobre el crudo venezolano, así como la seguridad y el futuro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Indicó además que uno de los factores clave de este acercamiento será la reducción de los precios del petróleo para beneficio de los ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, el mandatario afirmó que otro objetivo central de esta estrategia es frenar el ingreso de drogas y criminales a territorio estadounidense, al considerar este tema como uno de los aspectos más importantes del vínculo con Venezuela.