Trump convoca a petroleras mundiales a la Casa Blanca para abordar el petróleo venezolano

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, anunció la tarde de este viernes 9 de enero que<b> las principales compañías petroleras del mundo sostendrán una reunión en la Casa Blanca</b>, centrada casi exclusivamente en el petróleo venezolano y en la relación a largo plazo entre ambos países.De acuerdo con una publicación del mandatario en su red Truth Social, el encuentro está previsto para las 2:30 p.m. y ha generado una alta expectativa entre los actores del sector energético.<b>Trump señaló que el interés ha sido tan grande que, de haberse completado el salón de eventos de la Casa Blanca, este habría estado completamente lleno.</b>El presidente explicó que, aunque no todas las compañías podrán ser atendidas en esta jornada, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, continuarán las reuniones con representantes de la industria petrolera durante la próxima semana. Según Trump, existe un contacto permanente y diario con las empresas involucradas.Trump subrayó que el eje principal de la reunión será la discusión sobre el crudo venezolano, así como la seguridad y el futuro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Indicó además que uno de los factores clave de este acercamiento será la reducción de los precios del petróleo para beneficio de los ciudadanos estadounidenses.<b>Asimismo, el mandatario afirmó que otro objetivo central de esta estrategia es frenar el ingreso de drogas y criminales a territorio estadounidense, al considerar este tema como uno de los aspectos más importantes del vínculo con Venezuela.</b>