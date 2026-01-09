Trump destaca liberación de presos políticos en Venezuela y cancela segunda ola de ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como una muestra de su “búsqueda de la paz”, un gesto que calificó como “muy importante e inteligente”.

Además, el mandatario estadounidense más temprano reveló que la próxima semana se reunirá en la ciudad de Washington, D. C. con la opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Trump afirmó que Machado era una mujer muy buena y que tenía deseos de reunirse con ella.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump señaló que Estados Unidos y Venezuela están colaborando de manera eficaz, especialmente en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, la cual describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”.

Como resultado de esta cooperación, el mandatario estadounidense anunció que canceló la segunda ola de ataques previamente prevista, al considerar que “parece innecesaria” en el actual escenario. No obstante, aclaró que todos los barcos permanecerán en su posición por motivos de seguridad.

Trump también indicó que las principales compañías petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, y adelantó que sostendrá una reunión con representantes de estas empresas este mismo día en la Casa Blanca.