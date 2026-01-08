Trump afirma que el control de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista publicada este jueves 8 de enero por el diario The New York Times que la tutela de la Casa Blanca sobre Venezuela podría durar años.

“Solo el tiempo lo dirá”, manifestó en relación a cuanto podría durar su control sobre el país sudamericano y sus yacimientos de petróleo. “Nosotros vamos a reconstruir a Venezuela de una forma muy rentable (...) Usaremos el crudo y nos lo tomaremos. Vamos a bajar los precios del crudo, y vamos a darle dinero a Venezuela, algo que [ellos] necesitan desesperadamente”, detalló el mandatario en una conversación de alrededor de dos horas con cuatro periodistas del rotativo estadounidense en el Despacho Oval.

En este sentido, añadió que los Estados Unidos ya está recaudando las ganancias del petróleo incautado a Venezuela, el cual ya se encontraba bajo sanciones.

Trump anunció el pasado martes que logró un acuerdo con Caracas para obtener entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Una negociación confirmada al día siguiente por la estatal Petróleos de Venezuela, quien en cambio no especificó la cantidad del crudo que recibirá Washington.

Sobre la interrogante de porqué decidió trabajar con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez en vez de coordinar cualquier acción con la líder opositora María Corina Machado, decidió no emitir una respuesta directa al respecto. En cambio, apuntó que su secretario de Estado Marco Rubio conversa continuamente con Rodríguez.

“Nos están tratando con gran respeto. (...) Nos estamos llevando muy bien con la administración actual (...) Nos están dando todo lo que creemos necesario. (...) No se olviden, hace años nos quitaron el petróleo”, señaló Trump, en referencia a la nacionalización durante el chavismo de las infraestructuras de las compañías petroleras americanas que operaban en Venezuela.

Por otro lado, Trump confesó a los periodistas del NYT que estaba preocupado por un posible fracaso de la operación ‘Determinación absoluta’, que resultó en la captura el pasado 3 de enero del líder depuesto venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Temía que, en caso tal de que resultara fallida, sus efectos políticos fuesen equivalentes a la Operación Garra de Águila realizada en abril de 1980 con el fin de rescatar a los rehenes de la embajada estadounidense en Irán, y cuyos efectos desembocaron en el fin de la carrera política del entonces presidente Jimmy Carter, quien perdió las elecciones de 1980 ante el republicano Ronald Reagan.

En la conversación con el New York Times, reveló otra interioridad técnica de la operación del pasado sábado: el Ejército practicó durante meses en una réplica de la fortaleza militar de Caracas en la que se encontraban Maduro y su esposa, situada en una instalación militar del estado de Kentucky (Estados Unidos).