Seguridad jurídica en puertos de Panamá: retos y oportunidades tras la salida de PPC

La reciente crisis operativa y administrativa que rodea a los puertos de Balboa y Cristóbal, históricamente gestionados por Panama Ports Company (PPC), ha colocado a Panamá en una encrucijada que trasciende la simple gestión de terminales. En un país cuyo Producto Interno Bruto (PIB) depende en gran medida de su plataforma logística, cualquier fisura en la continuidad del servicio o en la seguridad jurídica de las concesiones activa las alarmas de todos los sectores productivos. La transición actual, marcada por la salida de un modelo de gestión y la entrada de nuevos esquemas de operación, ha dejado al descubierto vulnerabilidades que hoy exigen respuestas claras por parte del Órgano Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo.

Garante

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”. Para Gaitán, el centro de la crisis no son solo los barcos o la carga, sino las familias panameñas que dependen de la operatividad portuaria. Con más de 4,000 trabajadores, el diputado ha sido enfático en que el Estado debe actuar como el máximo garante de los derechos adquiridos. La gran interrogante que plantea Gaitán es el “quién” y el “cómo”. “Si en este periodo de transición de 18 meses las nuevas figuras operadoras como TIL o MSC no asumen las prestaciones pasadas, el Estado debe obligar a PPC a liquidar hasta el último centavo de las primas de antigüedad y derechos laborales correspondientes”, comentó.

Seguridad

Esta preocupación laboral se conecta directamente con el contexto de la seguridad jurídica. Panamá se encuentra bajo la lupa internacional tras fallos de la Corte Suprema de Justicia y publicaciones en Gaceta Oficial que han redefinido las reglas del juego para estas terminales. Eduardo Lugo, experto en temas marítimos, advierte que la forma en que el Gobierno maneje esta transición determinará la disposición de futuros inversionistas para traer capital al país. Según Lugo, “Panamá debe proyectar un espíritu de transparencia y neutralidad absoluta. El riesgo de crear un ambiente de inestabilidad es real, especialmente cuando existen otras iniciativas de terminales portuarias en desarrollo que requieren un clima de confianza legal para prosperar”.

La academia