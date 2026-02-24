Seguridad jurídica en puertos de Panamá: retos y oportunidades tras la salida de PPC

Esta preocupación laboral se conecta directamente con el contexto de la seguridad jurídica. Panamá se encuentra bajo la lupa internacional tras fallos de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia</a></b> y publicaciones en <b><a href="/tag/-/meta/gaceta-oficial">Gaceta Oficial </a></b>que han redefinido las reglas del juego para estas terminales. Eduardo Lugo, experto en temas marítimos, advierte que la forma en que el Gobierno maneje esta transición determinará la disposición de futuros inversionistas para traer capital al país. Según Lugo, <i><b>'Panamá debe proyectar un espíritu de transparencia y neutralidad absoluta. El riesgo de crear un ambiente de inestabilidad es real, especialmente cuando existen otras iniciativas de terminales portuarias en desarrollo que requieren un clima de confianza legal para prosperar'. </b></i>